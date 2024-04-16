https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/nicolas-maduro-abdnin-elciliklerinden-biri-saldiriya-ugrasaydi-o-ulke-isgal-edilirdi-1082813598.html

Nicolas Maduro: ABD'nin elçiliklerinden biri saldırıya uğrasaydı o ülke işgal edilirdi

Nicolas Maduro: ABD'nin elçiliklerinden biri saldırıya uğrasaydı o ülke işgal edilirdi

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Maduro çıktığı bir televizyon programında İran ve İsrail gerilimine ilişkin açıklama yaparak ABD'nin herhangi bir ülkedeki... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T10:36+0300

2024-04-16T10:36+0300

2024-04-16T10:36+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro açıklamasında dünyaya kaos ve şiddeti Siyonist sağın empoze etttiği belirterek bunu ABD'nin desteğiyle yaptıklarını vurguladı.Maduro konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Maduro, 'Rusya'da Crocus City Hall'e düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı ve Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları'nın üyelerinin ölümüne neden olan bombalı saldırı gibi son olayların arkasında bu ideolojilere sempati duyan kişi ve grupların olduğunu' söyledi.Moskova'daki terör saldırısını da değerlendiren Maduro, "Kim yaptı? Suçun işlendiği sırada Ukrayna ve ABD'de tutulan bazı fanatikler terör saldırısını kınamadı, Avrupa da kınamadı. Bunun yerine suçu örtbas etmek için IŞİD teröristi olduklarına dair kendi senaryolarını ortaya attılar" cümlelerini altını çizdi.İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğinin saldıraya uğraması hadisesine de değinen Maduro, ABD'nin herhangi bir ülkedeki elçiliklerinden birinin saldırıya uğraması halinde o ülkeyi işgal edeceğine dikkat çekerek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, diplomasi ve rasyonalitenin hakim olması ve Ortadoğu'daki çatışmanın tırmandırılmaması çağrısında bulundu.Maduro, "Benyamin Netanyahu'nun Nazi çılgınlığının bir sonucu olarak çatışmanın tırmanması bizi üçüncü bir dünya savaşına götürebilir ve Venezüella barışı ve gerçeği savunuyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240116/venezuella-devlet-baskani-maduro-filistin-halkina-yonelik-soykirimi-durdurun-1079693849.html

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venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, iran, abd, siyonist, terör, israil, benyamin netanyahu