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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesinde-sivil-araclari-hedef-aldi-en-az-6-olu-33-yarali-1083521564.html
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi'nde sivil araçları hedef aldı: En az 6 ölü, 33 yaralı
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi'nde sivil araçları hedef aldı: En az 6 ölü, 33 yaralı
Sputnik Türkiye
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Borisovskiy semtinde 'Agro-Belogorye' firmasının çalışanlarının bulunduğu araçlara İHA saldırısı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Belgorod Valisi Gladkov'un açıklamasına göre Ukraynalı güçler, 'Agro-Belogorye' firmasının çalışanlarını taşıyan 'Gazel' marka iki araç ile bir otomobile kamikaze İHA'larıyla saldırdı.Gladkov, saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişinin olay yerinde öldüğünü, 2'si çocuk 35 kişinin yaralandığını bildirdi.Düşmanların taktik değiştirdiğini ve sivillere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeye başladığını gördüklerini söyleyen Gladkov, saldırı noktasında askerlerin değil, sivillerin bulunduğuna dikkat çekti.Sanayi ve tarım tesislerinin korunmasından sorumlu operasyon merkezine önlemlerin güçlendirilmesiyle ilgili öneriler sunacaklarını anlatan Gladkov, sınır hattında özellikle tehlikeli istikametlerin elektronik harp araçlarıyla korunmasını öngörev tavsiyeler sunacaklarını kaydetti.'Saldırıyla ilgili soruşturma yürütülecek'Rusya Soruşturma Komitesi, Belgorod Bölgesi'ndeki saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini belirtti.Komiteden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma uzmanlarının olayın tüm arka yüzünü ve bu suçun işlenmesinde parmağı olan kişileri tespit edeceğinin altı çizildi.
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Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi'nde sivil araçları hedef aldı: En az 6 ölü, 33 yaralı

09:50 06.05.2024 (güncellendi: 10:05 06.05.2024)
© Fotoğraf : Ministry of Emergency Situations of Russia of the Belgorod regionЛиквидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео
Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© Fotoğraf : Ministry of Emergency Situations of Russia of the Belgorod region
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Borisovskiy semtinde 'Agro-Belogorye' firmasının çalışanlarının bulunduğu araçlara İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla yaralı var.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.

Belgorod Valisi Gladkov'un açıklamasına göre Ukraynalı güçler, 'Agro-Belogorye' firmasının çalışanlarını taşıyan 'Gazel' marka iki araç ile bir otomobile kamikaze İHA'larıyla saldırdı.

Gladkov, saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişinin olay yerinde öldüğünü, 2'si çocuk 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Düşmanların taktik değiştirdiğini ve sivillere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeye başladığını gördüklerini söyleyen Gladkov, saldırı noktasında askerlerin değil, sivillerin bulunduğuna dikkat çekti.

Sanayi ve tarım tesislerinin korunmasından sorumlu operasyon merkezine önlemlerin güçlendirilmesiyle ilgili öneriler sunacaklarını anlatan Gladkov, sınır hattında özellikle tehlikeli istikametlerin elektronik harp araçlarıyla korunmasını öngörev tavsiyeler sunacaklarını kaydetti.

'Saldırıyla ilgili soruşturma yürütülecek'

Rusya Soruşturma Komitesi, Belgorod Bölgesi'ndeki saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini belirtti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma uzmanlarının olayın tüm arka yüzünü ve bu suçun işlenmesinde parmağı olan kişileri tespit edeceğinin altı çizildi.
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