https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesinde-sivil-araclari-hedef-aldi-en-az-6-olu-33-yarali-1083521564.html

Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi'nde sivil araçları hedef aldı: En az 6 ölü, 33 yaralı

Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi'nde sivil araçları hedef aldı: En az 6 ölü, 33 yaralı

Sputnik Türkiye

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Borisovskiy semtinde 'Agro-Belogorye' firmasının çalışanlarının bulunduğu araçlara İHA saldırısı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T09:50+0300

2024-05-06T09:50+0300

2024-05-06T10:05+0300

ukrayna krizi

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Belgorod Valisi Gladkov'un açıklamasına göre Ukraynalı güçler, 'Agro-Belogorye' firmasının çalışanlarını taşıyan 'Gazel' marka iki araç ile bir otomobile kamikaze İHA'larıyla saldırdı.Gladkov, saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişinin olay yerinde öldüğünü, 2'si çocuk 35 kişinin yaralandığını bildirdi.Düşmanların taktik değiştirdiğini ve sivillere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeye başladığını gördüklerini söyleyen Gladkov, saldırı noktasında askerlerin değil, sivillerin bulunduğuna dikkat çekti.Sanayi ve tarım tesislerinin korunmasından sorumlu operasyon merkezine önlemlerin güçlendirilmesiyle ilgili öneriler sunacaklarını anlatan Gladkov, sınır hattında özellikle tehlikeli istikametlerin elektronik harp araçlarıyla korunmasını öngörev tavsiyeler sunacaklarını kaydetti.'Saldırıyla ilgili soruşturma yürütülecek'Rusya Soruşturma Komitesi, Belgorod Bölgesi'ndeki saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini belirtti.Komiteden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma uzmanlarının olayın tüm arka yüzünü ve bu suçun işlenmesinde parmağı olan kişileri tespit edeceğinin altı çizildi.

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Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, silahlı saldırı, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, rusya, sivil can kaybı