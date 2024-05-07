https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/chpli-ates-turkiyede-ne-istihdam-da-ne-de-egitimde-bulunan-genclerin-orani-yuzde-17--1083569971.html

CHP'li Ateş: Türkiye'de ne istihdam da ne de eğitimde bulunan gençlerin oranı yüzde 17

CHP'li Ateş: Türkiye'de ne istihdam da ne de eğitimde bulunan gençlerin oranı yüzde 17

Sputnik Türkiye

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, hükümetin eğitim politikasını eleştirerek Türkiye'de yeni bir 'ev genci' teriminin oluşturduğunu aktardı. Ateş, ne istihdam... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T14:20+0300

2024-05-07T14:20+0300

2024-05-07T14:20+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

işsizlik

genç işsizlik

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CHP Bolu Milletvekili Ateş, eğitimde uygulanan 'yanlış politikalar' nedeniyle Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan 15-19 yaş grubu gençlerin oranının yüzde 16,7 olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu sıralamada en yüksek genç işsizlik ve okumayan sıralamasında dördüncü olduğunu belirten Ateş, "Bu oran ile Türkiye, Şili ve Güney Afrika’yı bile geçmiş durumda. OECD sıralamasında 4. sırada. Erkeklerde oran yüzde 12,5 iken kızlarda yüzde 21,3’e ulaşıyor. Türkiye ayrıca, 20-24 yaş grubunda yüzde 33,3 oranıyla sıralamada Güney Afrika’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. TÜİK’in 2023 yılı verileri 15-24 yaş grubunda ise bu oranın yüzde 22,5 olduğunu gösteriyor. Sadece bu veriler bile eğitim sistemimizdeki yetersizliklerin önemli bir yansıması” dedi.'Ev genci' terimi ile karşı karşıyayız'İktidarın uygulamaya koyduğu 4 4 4 sisteminin de başarılı olmadığını vurgulayan ve son açıklanan müfredat programını da eleştiren Ateş şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/okuldan-atilan-ogrenci-okul-mudurunu-silahla-vurarak-agir-yaraladi-1083568226.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), işsizlik, genç işsizlik