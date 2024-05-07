https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/chpli-ates-turkiyede-ne-istihdam-da-ne-de-egitimde-bulunan-genclerin-orani-yuzde-17--1083569971.html
CHP'li Ateş: Türkiye'de ne istihdam da ne de eğitimde bulunan gençlerin oranı yüzde 17
CHP'li Ateş: Türkiye'de ne istihdam da ne de eğitimde bulunan gençlerin oranı yüzde 17
Sputnik Türkiye
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, hükümetin eğitim politikasını eleştirerek Türkiye'de yeni bir 'ev genci' teriminin oluşturduğunu aktardı. Ateş, ne istihdam... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T14:20+0300
2024-05-07T14:20+0300
2024-05-07T14:20+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
işsizlik
genç işsizlik
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f1e71f7393f9e55a09fe01f5cba5457e.jpg
CHP Bolu Milletvekili Ateş, eğitimde uygulanan 'yanlış politikalar' nedeniyle Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan 15-19 yaş grubu gençlerin oranının yüzde 16,7 olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu sıralamada en yüksek genç işsizlik ve okumayan sıralamasında dördüncü olduğunu belirten Ateş, "Bu oran ile Türkiye, Şili ve Güney Afrika’yı bile geçmiş durumda. OECD sıralamasında 4. sırada. Erkeklerde oran yüzde 12,5 iken kızlarda yüzde 21,3’e ulaşıyor. Türkiye ayrıca, 20-24 yaş grubunda yüzde 33,3 oranıyla sıralamada Güney Afrika’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. TÜİK’in 2023 yılı verileri 15-24 yaş grubunda ise bu oranın yüzde 22,5 olduğunu gösteriyor. Sadece bu veriler bile eğitim sistemimizdeki yetersizliklerin önemli bir yansıması” dedi.'Ev genci' terimi ile karşı karşıyayız'İktidarın uygulamaya koyduğu 4 4 4 sisteminin de başarılı olmadığını vurgulayan ve son açıklanan müfredat programını da eleştiren Ateş şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/okuldan-atilan-ogrenci-okul-mudurunu-silahla-vurarak-agir-yaraladi-1083568226.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0fc3040d6fb6992b0eb5c84ebec94a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), işsizlik, genç işsizlik
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), işsizlik, genç işsizlik
CHP'li Ateş: Türkiye'de ne istihdam da ne de eğitimde bulunan gençlerin oranı yüzde 17
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, hükümetin eğitim politikasını eleştirerek Türkiye'de yeni bir 'ev genci' teriminin oluşturduğunu aktardı. Ateş, ne istihdam da ne eğitimde olmayan gençlerin oranını yüzde 16 olarak açıkladı.
CHP Bolu Milletvekili Ateş, eğitimde uygulanan 'yanlış politikalar' nedeniyle Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan 15-19 yaş grubu gençlerin oranının yüzde 16,7 olduğunu belirtti.
Türkiye'nin bu sıralamada en yüksek genç işsizlik ve okumayan sıralamasında dördüncü olduğunu belirten Ateş, "Bu oran ile Türkiye, Şili ve Güney Afrika’yı bile geçmiş durumda. OECD sıralamasında 4. sırada. Erkeklerde oran yüzde 12,5 iken kızlarda yüzde 21,3’e ulaşıyor. Türkiye ayrıca, 20-24 yaş grubunda yüzde 33,3 oranıyla sıralamada Güney Afrika’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. TÜİK’in 2023 yılı verileri 15-24 yaş grubunda ise bu oranın yüzde 22,5 olduğunu gösteriyor. Sadece bu veriler bile eğitim sistemimizdeki yetersizliklerin önemli bir yansıması” dedi.
'Ev genci' terimi ile karşı karşıyayız'
İktidarın uygulamaya koyduğu 4 4 4 sisteminin de başarılı olmadığını vurgulayan ve son açıklanan müfredat programını da eleştiren Ateş şunları dile getirdi:
2015 yılında; 4 4 4 modeline geçiş sonrasında yapılan ilk PİSA testinde 2012 performansına kıyasla Türkiye, keskin bir gerileme yaşamış. 2012’de alınan okuma puanını 2022 yılı itibarıyla bile yakalayamamışız.
Ülkemizde ideolojik yönü ağır basıp, ayakları yere basmayan reformlarla eğitimde geldiğimiz nokta içler acısı halde. 4 4 4 sisteminde okula başlayan kuşağın yüzde 17’sinin 10 yıl sonra ne eğitimine devam ettiği, ne de istihdam içinde yer aldığı görüldü. Hükümetin oldubittiye getirdiği, çağdaşlıktan uzak, değişen dünyanın ihtiyaçlarını dikkate almayan eğitim politikaları ve ekonomideki basiretsizlikle ev genci gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Ekonomik krizlerle artan çocuk işçiler de cabası. Yeni reform iddiasıyla kimseyi kandırmayın, daha fazla insanın geleceğini çalmayın. Müfredatta radikal değişiklikler geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacak. Bir an önce genç kuşağa dünya ile rekabete uygun beceriler kazandırmaya başlayın.