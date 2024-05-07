Türkiye’nin kredi notu yükseldi: Altın ve dolara etkisi nasıl olacak?

“S&P’nin not artışı bir sürpriz olmadı. Piyasa zaten bunun fiyatlamasını borsa tarafında pozitif yönde yapmayı tercih etmişti. S&P görünümü daha önce pozitife iyileştirmişti, bu kez notta da iyileştirme yaptı. Türkiye’nin 2 yıllık perspektif içerisinde maliye ve para politikası noktalarında ilerleme kaydedebileceği yönünde açıklamaları vardı. 2024 için yıl sonu enflasyon hedefinin ise yüzde 57’ler seviyesinde olduğunu belirtti.