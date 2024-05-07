Türkiye’nin kredi notu yükseldi: Altın ve dolara etkisi nasıl olacak?
© AFP 2023 / OZAN KOSEDolar/TL
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin not artırımı sonrası gözler piyasalara çevrildi. Son haftalarda borsa rekor kırarken, altın fiyatlarında düşüş söz konusuydu. Özellikle dolar/TL tarafında ise aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor.
S&P Türkiye’nin kredi notunu yükseltti. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Özellikle son dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik not artırım süreci başlamıştı. Peki kararın piyasalara yansıması nasıl olur? Altın, borsa ve dolar için beklentiler neler?
Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş sürece ilişkin şunları söyledi:
“S&P’nin not artışı bir sürpriz olmadı. Piyasa zaten bunun fiyatlamasını borsa tarafında pozitif yönde yapmayı tercih etmişti. S&P görünümü daha önce pozitife iyileştirmişti, bu kez notta da iyileştirme yaptı. Türkiye’nin 2 yıllık perspektif içerisinde maliye ve para politikası noktalarında ilerleme kaydedebileceği yönünde açıklamaları vardı. 2024 için yıl sonu enflasyon hedefinin ise yüzde 57’ler seviyesinde olduğunu belirtti.
Borsa için uyarı
Yeni rekorlar gelebilir, beraberinde kar realizasyonları da gelebilir. Beklentinin sona ermesi ile birlikte kar realizasyonlarının gelebileceğine dikkat etmemiz gerekiyor.
Dolar artar mı?
Dolar/TL’nin ise 32.30’un altında soluklandığını görüyoruz. Fed’in faiz indirimleri noktasında daha önce kasım ayında fiyatlama yapıyordu. Tarım dışı istihdam rakamı sonrası faiz indirimi ihtimali eylül ayına çekilince dolar ve dolar endeksi tarafında soluklanma görüyoruz. Doların güçlü seyrinin sadece dolara bağlı değil, euro ve yendeki hareketlenmelere bağlı olduğunu hatırlatalım. Vadeli tarafta fiyatlamaların yıl sonu için 42-44 TL bandında olduğunu hatırlatalım.
Gram altın fiyatı yükselecek mi?
Ons altında aşağı yönlü harekette Fed etkisi var. Özellikle Fed baskısının kalkması ile onsta sert yükseliş görmüştük. Ons tarafındaki hareketlilikte küresel bazda merkez bankalarının altın pozisyonlarını güçlendirmeleri etkiliydi. Şimdi biraz daha geri çekilmeler görebiliriz. Bu gram altına da yansıyacaktır.
Dolarda kritik iki seviye
Gram altında her geri çekilme yeni alımlar için fırsat yaratacaktır. Halihazırda gram altında 3000 TL seviyesindeki hedefimi orta vade için devam ettirirken, dolar/TL tarafında 32.80 aşılmadığı sürece 32.40-32.80 bandında hareketler görebiliriz. 32.80 bandı aşılırsa 33.50’ye doğru kısa vadeli yükselişler görebiliriz. Ancak turizm sezonunun açılması ile birlikte doların satıcılı görünümünü koruyabileceğini hatırlatalım.”