https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/10-haftada-sans-oyunlarindan-iki-kez-1er-milyon-dolar-kazandi-1083466124.html
10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı
10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı
Sputnik Türkiye
ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T02:06+0300
2024-05-04T02:06+0300
2024-05-04T02:06+0300
massachusetts
yaşam
piyango
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.Massachusetts eyaleti piyango idaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/abdde-1-milyar-dolari-gecen-mega-millions-piyangosu-sahibini-buldu-1082095151.html
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massachusetts, piyango
10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı
ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.
Massachusetts eyaleti piyango idaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.
Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.
Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.