https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/10-haftada-sans-oyunlarindan-iki-kez-1er-milyon-dolar-kazandi-1083466124.html

10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı

10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı

Sputnik Türkiye

ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T02:06+0300

2024-05-04T02:06+0300

2024-05-04T02:06+0300

massachusetts

yaşam

piyango

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.Massachusetts eyaleti piyango idaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/abdde-1-milyar-dolari-gecen-mega-millions-piyangosu-sahibini-buldu-1082095151.html

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massachusetts, piyango