https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/turkiye-ile-kuveyt-arasinda-6-anlasma-imzalandi-1083581652.html

Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın da yer aldığı buluşmada Türkiye ve Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T19:31+0300

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2024-05-07T19:32+0300

dünya

kuveyt

türkiye

anlaşma

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/7-yil-ust-duzey-bulusma-erdogan-kuveyt-emiri-seyh-el-sabahi-havalaninda-torenle-karsiladi-1083577813.html

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