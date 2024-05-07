https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/turkiye-en-fazla-robot-stokuna-sahip-18inci-ulke-oldu-1083555464.html

Türkiye en fazla robot stokuna sahip 18'inci ülke oldu

Türkiye en fazla robot stokuna sahip 18'inci ülke oldu

Sputnik Türkiye

İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin 'akıllı otomasyon teknolojileri' raporuna göre, Türkiye’de yapay zeka ürünleri geliştiren firmaların sayısı 2024’te... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T10:41+0300

2024-05-07T10:41+0300

2024-05-07T12:22+0300

türkiye

yapay zeka

robot

türkiye

rapor

istanbul

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İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından hazırlanan 'akıllı otomasyon teknolojileri' raporuna göre, Türkiye merkezli yapay zeka ürünleri geliştiren firmaların sayısı 2024’te 1.195’e yükseldi. İTOSAM araştırmacıları LinkedIn verilerini kullanarak Türkiye’de 2000 yılında yapay zeka ürünleri geliştiren 5 firma varken, firma sayısının 2020’de 572’ye, 2021’de 718’e, 2022’de 860’a, 2023’te 1.012’ye ve 2024’te 1.195’e yükseldiğini tespit etti.Araştırma için yapay zeka kapsamı içine giren makina öğrenmesi, derin öğrenme, bilgisayar görüşü, sinir ağları, doğal dil işleme, pekiştirmeli öğrenme, otonom mobil robotlar gibi kavramlar değerlendirildi.'Türkiye 22 bin 735 robotla en fazla robot stokuna sahip 18’inci ülke'Raporda Türkiye’de yapay zeka ürünleri geliştiren firmaların en yoğun olduğu sektörler de tespit edildi. Buna göre yapay zekayı en çok kullanan ilk 10 sektör bilgi teknolojileri ve hizmetleri, yazılım geliştirme, medya, eğitim, sağlık, işletme danışmanlığı ve hizmetleri, endüstriyel otomasyon, finansal hizmetler, araştırma hizmetleri ve biyoteknoloji olarak sıralandı.İTOSAM’ın akıllı otomasyon teknolojileri raporunun dikkat çeken bir başka verisi ise Türkiye’deki endüstriyel robot stoku oldu. En fazla robot stokuna sahip 20 ülkeye ait verilere göre dünya genelinde 2022 yılı itibari ile 3,9 milyon kurulu endüstriyel robot bulunuyor. 2025 yılında endüstriyel robot stok sayısının yıllık ortalama yüzde 10 artışla 5 milyon 227 bin olması bekleniyor. Türkiye ise 22 bin 735 robot stoku ile dünya genelinde en yüksek robot stokuna sahip 18’inci ülke konumunda bulunuyor.Çin 1 milyon 501 bin endüstriyel robot ile dünya genelinde en fazla robot stokuna sahip ülke. Çin ekonomisinin mevcut robot stoku dünya ekonomisindeki robotların yüzde 38,5'ini temsil ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/eski-sevgiliyi-silen-yapay-zeka-uretildi-1083397608.html

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