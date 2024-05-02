https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/eski-sevgiliyi-silen-yapay-zeka-uretildi-1083397608.html

Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi

Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi

Sputnik Türkiye

Eski sevgiliyle ayrılmanın en zor yanlarından biri de birlikte olduğunuz dijital anılardır. Paylaşılan gönderiler tatlı özçekimler ve unutulmaz tatil... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T11:31+0300

2024-05-02T11:31+0300

2024-05-02T11:46+0300

eski sevgili

sevgili

14 şubat sevgililer günü

sevgililer günü

aşk

yapay zeka

yaşam

araştırma

fotoğraf

silme

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OkCupid'in Y kuşağı ve Z kuşağı üyelerine yönelik araştırmasına göre, kullanıcıların yarısından fazlası eski sevgililerinin yer aldığı fotoğraflardan kurtulmak istiyor. 185 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleşen araştırmada yalnız yaşayan kadınların yüzde 62'sinin eski sevgililerini fotoğraflarda görmek istemediğini ortaya koydu.Bu ihtiyacı karşılamak için Ex-Terminator adlı yapay zeka aracı geliştirildi. Ücretsiz ve çevrimiçi kullanıma açık olan araç, 'sihirli fırça' teknolojisiyle fotoğraflardan eski sevgilinizi kolayca siliyor.Ex-Terminator, bu beklentiyi karşılamak için 'ayrılıktan sonra yas tutma sürecini kolaylaştırmayı ve değerli anıları geçmişin pençesinden kurtarmayı' amaçladığını belirtiyor.

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