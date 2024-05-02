https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/eski-sevgiliyi-silen-yapay-zeka-uretildi-1083397608.html
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Sputnik Türkiye
Eski sevgiliyle ayrılmanın en zor yanlarından biri de birlikte olduğunuz dijital anılardır. Paylaşılan gönderiler tatlı özçekimler ve unutulmaz tatil... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T11:31+0300
2024-05-02T11:31+0300
2024-05-02T11:46+0300
eski sevgili
sevgili
14 şubat sevgililer günü
sevgililer günü
aşk
yapay zeka
yaşam
araştırma
fotoğraf
silme
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OkCupid'in Y kuşağı ve Z kuşağı üyelerine yönelik araştırmasına göre, kullanıcıların yarısından fazlası eski sevgililerinin yer aldığı fotoğraflardan kurtulmak istiyor. 185 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleşen araştırmada yalnız yaşayan kadınların yüzde 62'sinin eski sevgililerini fotoğraflarda görmek istemediğini ortaya koydu.Bu ihtiyacı karşılamak için Ex-Terminator adlı yapay zeka aracı geliştirildi. Ücretsiz ve çevrimiçi kullanıma açık olan araç, 'sihirli fırça' teknolojisiyle fotoğraflardan eski sevgilinizi kolayca siliyor.Ex-Terminator, bu beklentiyi karşılamak için 'ayrılıktan sonra yas tutma sürecini kolaylaştırmayı ve değerli anıları geçmişin pençesinden kurtarmayı' amaçladığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/turkiyenin-farkli-illerinde-ortaya-cikmisti-en-son-istanbulda-goruldu-1083387007.html
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ex-terminator, okcupid, photoroom, eski sevgiliyi silme, fotoğraf düzenleme, ayrılık, dijital anılar, y kuşağı, z kuşağı, fotoşop, yapay zeka fotoğraf düzenleme
ex-terminator, okcupid, photoroom, eski sevgiliyi silme, fotoğraf düzenleme, ayrılık, dijital anılar, y kuşağı, z kuşağı, fotoşop, yapay zeka fotoğraf düzenleme
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
11:31 02.05.2024 (güncellendi: 11:46 02.05.2024)
Eski sevgiliyle ayrılmanın en zor yanlarından biri de birlikte olduğunuz dijital anılardır. Paylaşılan gönderiler tatlı özçekimler ve unutulmaz tatil fotoğrafları... Bu anıları silmek ise imkansız gibi görünür. Fakat artık yapay zeka sizin için onu da siliyor.
OkCupid'in Y kuşağı ve Z kuşağı üyelerine yönelik araştırmasına göre, kullanıcıların yarısından fazlası eski sevgililerinin yer aldığı fotoğraflardan kurtulmak istiyor.
185 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleşen araştırmada yalnız yaşayan kadınların yüzde 62'sinin eski sevgililerini fotoğraflarda görmek istemediğini ortaya koydu.
Bu ihtiyacı karşılamak için Ex-Terminator adlı yapay zeka aracı geliştirildi. Ücretsiz ve çevrimiçi kullanıma açık olan araç, 'sihirli fırça' teknolojisiyle fotoğraflardan eski sevgilinizi kolayca siliyor.
Ex-Terminator, bu beklentiyi karşılamak için 'ayrılıktan sonra yas tutma sürecini kolaylaştırmayı ve değerli anıları geçmişin pençesinden kurtarmayı' amaçladığını belirtiyor.