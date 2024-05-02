Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/eski-sevgiliyi-silen-yapay-zeka-uretildi-1083397608.html
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Sputnik Türkiye
Eski sevgiliyle ayrılmanın en zor yanlarından biri de birlikte olduğunuz dijital anılardır. Paylaşılan gönderiler tatlı özçekimler ve unutulmaz tatil... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T11:31+0300
2024-05-02T11:46+0300
eski sevgili
sevgili
14 şubat sevgililer günü
sevgililer günü
aşk
yapay zeka
yaşam
araştırma
fotoğraf
silme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083397780_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_7194f7490af72f50b4bd48e38e20cc55.jpg
OkCupid'in Y kuşağı ve Z kuşağı üyelerine yönelik araştırmasına göre, kullanıcıların yarısından fazlası eski sevgililerinin yer aldığı fotoğraflardan kurtulmak istiyor. 185 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleşen araştırmada yalnız yaşayan kadınların yüzde 62'sinin eski sevgililerini fotoğraflarda görmek istemediğini ortaya koydu.Bu ihtiyacı karşılamak için Ex-Terminator adlı yapay zeka aracı geliştirildi. Ücretsiz ve çevrimiçi kullanıma açık olan araç, 'sihirli fırça' teknolojisiyle fotoğraflardan eski sevgilinizi kolayca siliyor.Ex-Terminator, bu beklentiyi karşılamak için 'ayrılıktan sonra yas tutma sürecini kolaylaştırmayı ve değerli anıları geçmişin pençesinden kurtarmayı' amaçladığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/turkiyenin-farkli-illerinde-ortaya-cikmisti-en-son-istanbulda-goruldu-1083387007.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083397780_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_ad5071b557816333e54cfcc75742c86a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ex-terminator, okcupid, photoroom, eski sevgiliyi silme, fotoğraf düzenleme, ayrılık, dijital anılar, y kuşağı, z kuşağı, fotoşop, yapay zeka fotoğraf düzenleme
ex-terminator, okcupid, photoroom, eski sevgiliyi silme, fotoğraf düzenleme, ayrılık, dijital anılar, y kuşağı, z kuşağı, fotoşop, yapay zeka fotoğraf düzenleme

Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi

11:31 02.05.2024 (güncellendi: 11:46 02.05.2024)
© FotoğrafEski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Eski sevgiliyle ayrılmanın en zor yanlarından biri de birlikte olduğunuz dijital anılardır. Paylaşılan gönderiler tatlı özçekimler ve unutulmaz tatil fotoğrafları... Bu anıları silmek ise imkansız gibi görünür. Fakat artık yapay zeka sizin için onu da siliyor.
OkCupid'in Y kuşağı ve Z kuşağı üyelerine yönelik araştırmasına göre, kullanıcıların yarısından fazlası eski sevgililerinin yer aldığı fotoğraflardan kurtulmak istiyor.
185 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleşen araştırmada yalnız yaşayan kadınların yüzde 62'sinin eski sevgililerini fotoğraflarda görmek istemediğini ortaya koydu.
Bu ihtiyacı karşılamak için Ex-Terminator adlı yapay zeka aracı geliştirildi. Ücretsiz ve çevrimiçi kullanıma açık olan araç, 'sihirli fırça' teknolojisiyle fotoğraflardan eski sevgilinizi kolayca siliyor.
Ex-Terminator, bu beklentiyi karşılamak için 'ayrılıktan sonra yas tutma sürecini kolaylaştırmayı ve değerli anıları geçmişin pençesinden kurtarmayı' amaçladığını belirtiyor.
Muş'un Varto ilçesi semalarında insan şeklini andıran bir cisim görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
YAŞAM
Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıkmıştı: En son İstanbul'da görüldü, kimse ne olduğunu bilmiyor
06:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала