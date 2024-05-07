https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/taksi-plakasinda-buyuk-kayip-alanlarin-zarari-artiyor-1083573366.html
Taksi plakasında büyük kayıp: Alanların zararı artıyor
Taksi plakasında büyük kayıp: Alanların zararı artıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksi plakalarının fiyatlarında bir süredir düşüş yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre aralık 2023'te taksi plakası almak... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T16:13+0300
2024-05-07T16:13+0300
2024-05-07T16:13+0300
ekonomi
plaka
taksi
korsan taksi
ekonomi
mevduat
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İstanbul'da çalışan ticari taksilerin plaka fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 7 milyon liraya satılan ticari taksi plakaları 5.4 milyon liraya kadar geriledi ve alıcı bulmakta zorlanıyor.Taksi plakası piyasasında da arz ve talebe göre fiyat belirlenirken arzın fazla talebin ise düşük olması nedeniyle plaka fiyatları gerilemesini sürdürüyor.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre ticari taksi plakası alıp galericiler üzerinden kiraya verenler aylık 30 bin lira gelir elde ediyor. Taksi plakası yerine liralaşma stratejisi kapsamında mevduata 5.4 milyon lira bir aylık vadede yatırılsa yıllık yüzde 58 faizle aylık ortalama net 241 bin lira getiri sağlıyor.Aralık ayında 7 milyon liraya İstanbul ticari taksi plakası alan kişi her ay 30 bin lira kira geliri elde etse 6 ayda toplamda 180 bin lira getiri sağlamış oldu. Ancak 7 milyon lira bağladığı taksi plakası fiyatı 5.4 milyon liraya geriledi ve yatırımı nedeniyle 6 ayda 1 milyon 420 bin lira kaybı oldu. Plakasını kiraya vermeyip kendisi esnaflık yapsaydı yaklaşık 1 milyon liraya otomobil almak zorunda kalacaktı ve böylece zararı yaklaşık 2 milyon liraya ulaşacaktı. Enflasyonist ortamda enflasyon da hesabın içine katıldığında yatırım kaybı derinleşiyor.Mevduata yatırsaydı ne olurdu?Aralık 2023'ten şu ana kadar (Mayıs 2024) 7 milyon lirasını mevduata yıllık yüzde 55 oranında faizle yatıran birisi bileşik faizle yaklaşık 2 milyon lira gelir elde etmiş olacaktı. Ancak yatırım tercihini taksi plakası alarak kullanan kişiler zarar etmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/chpli-ates-turkiyede-ne-istihdam-da-ne-de-egitimde-bulunan-genclerin-orani-yuzde-17--1083569971.html
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plaka, taksi, korsan taksi, ekonomi, mevduat
plaka, taksi, korsan taksi, ekonomi, mevduat
Taksi plakasında büyük kayıp: Alanların zararı artıyor
İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksi plakalarının fiyatlarında bir süredir düşüş yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre aralık 2023'te taksi plakası almak yerine parasını mevduata koyanlar 2 milyon lira kazandı. Ancak taksi plakası alanlar 2 milyon liraya yakın zarar etti.
İstanbul'da çalışan ticari taksilerin plaka fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 7 milyon liraya satılan ticari taksi plakaları 5.4 milyon liraya kadar geriledi ve alıcı bulmakta zorlanıyor.
Taksi plakası piyasasında da arz ve talebe göre fiyat belirlenirken arzın fazla talebin ise düşük olması nedeniyle plaka fiyatları gerilemesini sürdürüyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine
göre ticari taksi plakası alıp galericiler üzerinden kiraya verenler aylık 30 bin lira gelir elde ediyor. Taksi plakası yerine liralaşma stratejisi kapsamında mevduata 5.4 milyon lira bir aylık vadede yatırılsa yıllık yüzde 58 faizle aylık ortalama net 241 bin lira getiri sağlıyor.
Aralık ayında 7 milyon liraya İstanbul ticari taksi plakası alan kişi her ay 30 bin lira kira geliri elde etse 6 ayda toplamda 180 bin lira getiri sağlamış oldu. Ancak 7 milyon lira bağladığı taksi plakası fiyatı 5.4 milyon liraya geriledi ve yatırımı nedeniyle 6 ayda 1 milyon 420 bin lira kaybı oldu. Plakasını kiraya vermeyip kendisi esnaflık yapsaydı yaklaşık 1 milyon liraya otomobil almak zorunda kalacaktı ve böylece zararı yaklaşık 2 milyon liraya ulaşacaktı. Enflasyonist ortamda enflasyon da hesabın içine katıldığında yatırım kaybı derinleşiyor.
Mevduata yatırsaydı ne olurdu?
Aralık 2023'ten şu ana kadar (Mayıs 2024) 7 milyon lirasını mevduata yıllık yüzde 55 oranında faizle yatıran birisi bileşik faizle yaklaşık 2 milyon lira gelir elde etmiş olacaktı. Ancak yatırım tercihini taksi plakası alarak kullanan kişiler zarar etmiş oldu.