https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ogrenci-tarafindan-vurulan-okul-muduru-hayatini-kaybetti-1083584529.html

Okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti

Okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan hastanede hayatını kaybetti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T21:00+0300

2024-05-07T21:00+0300

2024-05-07T21:01+0300

türkiye

okul müdürü

öğrenci

silah

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Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına girdi ve yanında getirdiği silahla Oktugan'ı vurdu. Öğrenci polis ekipleri tarafından yakalanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/okuldan-atilan-ogrenci-okul-mudurunu-silahla-vurarak-agir-yaraladi-1083568226.html

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okul müdürü, öğrenci, silah