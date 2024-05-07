https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ogrenci-tarafindan-vurulan-okul-muduru-hayatini-kaybetti-1083584529.html
Okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti
Okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan hastanede hayatını kaybetti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T21:00+0300
2024-05-07T21:00+0300
2024-05-07T21:01+0300
türkiye
okul müdürü
öğrenci
silah
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Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına girdi ve yanında getirdiği silahla Oktugan'ı vurdu. Öğrenci polis ekipleri tarafından yakalanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/okuldan-atilan-ogrenci-okul-mudurunu-silahla-vurarak-agir-yaraladi-1083568226.html
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okul müdürü, öğrenci, silah
okul müdürü, öğrenci, silah
Okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti
21:00 07.05.2024 (güncellendi: 21:01 07.05.2024)
İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan hastanede hayatını kaybetti.
Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.
Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına girdi ve yanında getirdiği silahla Oktugan'ı vurdu.
Öğrenci polis ekipleri tarafından yakalanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetti.