https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/sinan-ates-cinayetine-iliskin-iddianame-kabul-edildi-1083582427.html

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T19:50+0300

2024-05-07T19:50+0300

2024-05-07T19:51+0300

türkiye

sinan ateş

iddianame

cinayet

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, 'tasarlayarak öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'suça azmettirme' ve 'suça yardım etme' suçlarından yargılanacak.Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurtdışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

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