https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/sinan-ates-cinayetine-iliskin-iddianame-kabul-edildi-1083582427.html
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sputnik Türkiye
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T19:50+0300
2024-05-07T19:50+0300
2024-05-07T19:51+0300
türkiye
sinan ateş
iddianame
cinayet
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, 'tasarlayarak öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'suça azmettirme' ve 'suça yardım etme' suçlarından yargılanacak.Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurtdışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/chp-genel-baskani-ozelden-sinan-ates-suikasti-aciklamasi-pesini-birakmayacagiz-1083486907.html
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sinan ateş, iddianame, cinayet
sinan ateş, iddianame, cinayet
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
19:50 07.05.2024 (güncellendi: 19:51 07.05.2024)
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, 'tasarlayarak öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'suça azmettirme' ve 'suça yardım etme' suçlarından yargılanacak.
Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.
Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurtdışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.