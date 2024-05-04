https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/chp-genel-baskani-ozelden-sinan-ates-suikasti-aciklamasi-pesini-birakmayacagiz-1083486907.html

CHP Genel Başkanı Özel'den Sinan Ateş suikasti açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız'

CHP Genel Başkanı Özel'den Sinan Ateş suikasti açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel yaptığı açıklamada Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacaklarını vurguladı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T23:31+0300

2024-05-04T23:31+0300

2024-05-04T23:31+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

sinan ateş

iddianame

suikast

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianamede pek çok gerçeğin gizlenmeye çalıştığını dile getirdi.Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/sinan-ates-cinayeti-iddianamesinin-detaylari-ortaya-cikti-her-seyi-kendi-imkanlarimla-yaptim-1083485641.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sinan ateş, iddianame, suikast