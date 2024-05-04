https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/chp-genel-baskani-ozelden-sinan-ates-suikasti-aciklamasi-pesini-birakmayacagiz-1083486907.html
CHP Genel Başkanı Özel'den Sinan Ateş suikasti açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız'
CHP Genel Başkanı Özel'den Sinan Ateş suikasti açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel yaptığı açıklamada Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacaklarını vurguladı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T23:31+0300
2024-05-04T23:31+0300
2024-05-04T23:31+0300
türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
sinan ateş
iddianame
suikast
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianamede pek çok gerçeğin gizlenmeye çalıştığını dile getirdi.Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/sinan-ates-cinayeti-iddianamesinin-detaylari-ortaya-cikti-her-seyi-kendi-imkanlarimla-yaptim-1083485641.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sinan ateş, iddianame, suikast
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sinan ateş, iddianame, suikast
CHP Genel Başkanı Özel'den Sinan Ateş suikasti açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız'
CHP Genel Başkanı Özel yaptığı açıklamada Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacaklarını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianamede pek çok gerçeğin gizlenmeye çalıştığını dile getirdi.
Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız.