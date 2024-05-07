https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/sehir-hastanesi-bashekimliginden-iki-dakikada-bir-muayene-randevusu-verildigi-iddialarina-yanit--1083585971.html

Şehir hastanesi başhekimliğinden iki dakikada bir muayene randevusu verildiği iddialarına yanıt

Şehir hastanesi başhekimliğinden iki dakikada bir muayene randevusu verildiği iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, hastanemizde iki dakikada bir muayene randevusu... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T22:48+0300

2024-05-07T22:48+0300

2024-05-07T23:02+0300

şehir hastanesi

göztepe

başhekim

randevu

türkiye

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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği, hastanelerinde iki dakikada bir muayene randevusu verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, hastanemizde iki dakikada bir muayene randevusu verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür bir uygulamanın hastanemizde gerçekleşmesi mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.İlgili görüntülerin hastane bilgi sisteminde yapılan bir güncelleme sırasında sehven iptal edilmiş randevuların tekrar ekrana yansıması sonucu ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yer alan gerçek randevularla bu görüntünün bir ilgisi bulunmamaktadır. Sorunu en kısa sürede çözmek adına hastane bilgi yönetim sistemlerimiz üzerinde çalışmalarımıza devam etmektedir" denildi.

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