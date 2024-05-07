https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/saglik-bakani-koca-mhrsde-yeni-duzenlemenin-ayrintilari-9-mayista-belli-olacak-1083564866.html
Sağlık Bakanı Koca: MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
Sağlık Bakanı Koca: MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS hakkında yeni düzenlemeye ilişkin perşembe günü basın toplantısı yapılacağını duyurdu. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T12:42+0300
2024-05-07T12:42+0300
2024-05-07T12:42+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.
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koca, fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı
Sağlık Bakanı Koca: MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS hakkında yeni düzenlemeye ilişkin perşembe günü basın toplantısı yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.
Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.
Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.