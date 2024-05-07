https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/saglik-bakani-koca-mhrsde-yeni-duzenlemenin-ayrintilari-9-mayista-belli-olacak-1083564866.html

Sağlık Bakanı Koca: MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

Sağlık Bakanı Koca: MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS hakkında yeni düzenlemeye ilişkin perşembe günü basın toplantısı yapılacağını duyurdu. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T12:42+0300

2024-05-07T12:42+0300

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türkiye

koca

fahrettin koca

sağlık

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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