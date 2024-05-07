Erdoğan: Terörden temizlediğimiz Gabar’da petrol üretimimiz günlük 40 bin varili geçti

Türkiye, ekonomide belirlediği hedeflerine ancak daha çok üreterek, daha çok ihracat yaparak varabilir. Biz çevremizdeki ülkeler gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip değiliz.

Petrolümüzü, doğal gaz ve madenlerimizi yeni yeni keşfetmeye, işlemeye, ülkemiz ekonomisine kazandırmaya başladık.

Terörden temizlediğimiz Gabar’da petrol üretimimiz günlük 40 bin varili geçti.

İnşallah yıl sonuna doğru bu rakam 100 bin varile ulaşacak. Yenilenebilir enerjinin sepetimizdeki oranı da aynı şekilde artıyor.

Ancak bunlar enerjide dışa bağımlı olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Enerji faturamız, büyümemize paralel olarak kabarıyor. Dolayısıyla bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken diğer taraftan da içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edecek, daha az kaynak kullanarak daha büyük etki oluşturacak projelere ağırlık vereceğiz.

Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız.