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Antonov: Rusya'nın yapacağı nükleer tatbikat zorunlu bir önlem
Antonov: Rusya'nın yapacağı nükleer tatbikat zorunlu bir önlem
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun gerçekleştireceği nükleer tatbikatın Batı'nın tehditkar politikasına karşı alınan zorunlu... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu nükleer tatbikatın 'durduk yerde' planlanmadığını belirten Antonov, "Bu, kolektif Batı'nın Rusya ve vatandaşları için kabul edilemez güvenlik tehditleri yaratan küstah ve saldırgan politikasına yanıt olarak alınan zorunlu bir önlem" dedi.Büyükelçi, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya, Rus halkını öldürmek ve Rus topraklarını vurmak üzere geliştirilmiş ölümcül silahların sevkiyatını giderek artırdığına dikkat çekti.Rusya'nın hiç kimseyi tehdit etmediğinin altını çizen Antonov, "Ancak Washington'daki raydan çıkan stratejistler ve onların Avrupa'daki tebaaları, Rusya'nın kendi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için her türlü yolu kullanacağını anlamalı. Batı'nın tek taraflı olarak gerilimi tırmandırmaya yönelik hiçbir oyunu başarılı olmayacak" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin muharebe görevlerine hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla Güney Askeri Bölgesi'nin füze birliklerinin, hava araçlarının ve ayrıca Rusya Donanması kuvvetlerinin katılacağı tatbikatın en yakın zamanda düzenlenmesi için hazırlıklara başladı" ifadeleri kullanılmıştı.Tatbikatın askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyinin desteklenmesi amacıyla yapılacağını kaydeden bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/talimat-baskomutan-putinden-rus-ordusu-nukleer-tatbikat-yapacak-1083528017.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, anatoliy antonov, askeri tatbikat, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, batı, kolektif batı

Antonov: Rusya'nın yapacağı nükleer tatbikat zorunlu bir önlem

10:03 07.05.2024
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun gerçekleştireceği nükleer tatbikatın Batı'nın tehditkar politikasına karşı alınan zorunlu önlem olduğunu vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu nükleer tatbikatın 'durduk yerde' planlanmadığını belirten Antonov, "Bu, kolektif Batı'nın Rusya ve vatandaşları için kabul edilemez güvenlik tehditleri yaratan küstah ve saldırgan politikasına yanıt olarak alınan zorunlu bir önlem" dedi.

Büyükelçi, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya, Rus halkını öldürmek ve Rus topraklarını vurmak üzere geliştirilmiş ölümcül silahların sevkiyatını giderek artırdığına dikkat çekti.

Rusya'nın hiç kimseyi tehdit etmediğinin altını çizen Antonov, "Ancak Washington'daki raydan çıkan stratejistler ve onların Avrupa'daki tebaaları, Rusya'nın kendi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için her türlü yolu kullanacağını anlamalı. Batı'nın tek taraflı olarak gerilimi tırmandırmaya yönelik hiçbir oyunu başarılı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin muharebe görevlerine hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla Güney Askeri Bölgesi'nin füze birliklerinin, hava araçlarının ve ayrıca Rusya Donanması kuvvetlerinin katılacağı tatbikatın en yakın zamanda düzenlenmesi için hazırlıklara başladı" ifadeleri kullanılmıştı.

Tatbikatın askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyinin desteklenmesi amacıyla yapılacağını kaydeden bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.
Belorus ordusu askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
DÜNYA
Talimat Başkomutan Putin'den: Rus ordusu nükleer tatbikat yapacak
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