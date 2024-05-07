https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rus-askeri-uzman-korotcenko-nukleer-tatbikat-en-son-sovyetler-birliginde-yapilmisti-1083569825.html
Rus askeri uzman Korotçenko: Nükleer tatbikat en son Sovyetler Birliği’nde yapılmıştı
Rus askeri uzman Korotçenko: Nükleer tatbikat en son Sovyetler Birliği’nde yapılmıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikatta tüm gereken mekanizmaların işleneceğini anlatan... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T14:10+0300
2024-05-07T14:10+0300
2024-05-07T14:09+0300
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Rus askeri uzman Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, ülke lideri Vladimir Putin’in talimatıyla hazırlık çalışmaları başlatılan tatbikatlar sırasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin konular üzerinde çalışılacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Tatbikatın üç aşamadan oluşacağını söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şunu anlattı:Tatbikatın amacının olası nükleer savaşın çıkması durumunda nükleer güçlerin görevini hızlı, etkili ve maksimum verimli şekilde yerine getirmesini sağlamak olduğunu kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.Bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusyanin-nukleer-tatbikati-ukrayna-muttefiklerine-uyari-1083556160.html
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rusya, igor korotçenko, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, nükleer silah, nükleer tatbikat
Rus askeri uzman Korotçenko: Nükleer tatbikat en son Sovyetler Birliği’nde yapılmıştı
Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikatta tüm gereken mekanizmaların işleneceğini anlatan Emekli Albay Korotçenko, amacının her şeyin hızlı, etkili ve maksimum verimli geçmesini sağlamak olduğunu kaydetti.
Rus askeri uzman Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, ülke lideri Vladimir Putin’in talimatıyla hazırlık çalışmaları başlatılan tatbikatlar sırasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin konular üzerinde çalışılacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Tatbikatın üç aşamadan oluşacağını söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şunu anlattı:
İlk aşamada, nükleer savaş başlıkları Rusya Savunma Bakanlığı’nın 12. Baş İdaresi’ne ait depolardan ve stoklama üslerinden doğrudan ordu birliklerine teslim süreci işlenecek. İkinci aşamada, nükleer savaş başlıklarının füzelere yerleştirilmesi, kontrolü ve teknik hazırlıklar yapılacak. Üçüncü aşamada, Başkomutan’dan füzeleri kullanma yetkisini alma, nükleer başlıkların kilidini açma, uçuş programını girme, saldırganların askeri hedeflerine yönelik kullanma mekanizması işlenecek.
Tatbikatın amacının olası nükleer savaşın çıkması durumunda nükleer güçlerin görevini hızlı, etkili ve maksimum verimli şekilde yerine getirmesini sağlamak olduğunu kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu tür tatbikatlar çok uzun zamandır yapılmadı. Muhtemelen en son Sovyetler Birliği’nde, Batı ile askeri ve politik karşı durmanın zirveye ulaştığı dönemde gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.
Bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.