https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rus-askeri-uzman-korotcenko-nukleer-tatbikat-en-son-sovyetler-birliginde-yapilmisti-1083569825.html

Rus askeri uzman Korotçenko: Nükleer tatbikat en son Sovyetler Birliği’nde yapılmıştı

Rus askeri uzman Korotçenko: Nükleer tatbikat en son Sovyetler Birliği’nde yapılmıştı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikatta tüm gereken mekanizmaların işleneceğini anlatan... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T14:10+0300

2024-05-07T14:10+0300

2024-05-07T14:09+0300

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rusya

igor korotçenko

vladimir putin

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

nükleer silah

nükleer tatbikat

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Rus askeri uzman Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, ülke lideri Vladimir Putin’in talimatıyla hazırlık çalışmaları başlatılan tatbikatlar sırasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin konular üzerinde çalışılacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Tatbikatın üç aşamadan oluşacağını söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şunu anlattı:Tatbikatın amacının olası nükleer savaşın çıkması durumunda nükleer güçlerin görevini hızlı, etkili ve maksimum verimli şekilde yerine getirmesini sağlamak olduğunu kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.Bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusyanin-nukleer-tatbikati-ukrayna-muttefiklerine-uyari-1083556160.html

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rusya, igor korotçenko, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, nükleer silah, nükleer tatbikat