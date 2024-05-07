https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ridvan-dilmen-fenerbahcede-gucsuz-oyuncular-var-1083559017.html
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'de 'güçsüz' oyuncular var
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'de 'güçsüz' oyuncular var
Sputnik Türkiye
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'de güçsüz futbolcular olduğunu... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T11:40+0300
2024-05-07T11:40+0300
2024-05-07T12:21+0300
spor
rıdvan dilmen
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
konyaspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile berabere kalması ardından spor yorumcusu Dilmen, Fenerbahçe'nin en az 6-7 net pozisyona girmesine rağmen gol atamaması üzerine, "Bir takım deplasmanda bundan daha fazla pozisyona giremez. Fakat Fenerbahçe'de güçsüz oyuncular var. Bu oyuncular fiziki kondisyonlardan değil, inanç olarak güçsüzler" dedi. Beşiktaş maçında sakatlanan genç yıldız İsmail Yüksek'in yokluğunun Fenerbahçe'yi etkilediğini vurgulayan Dilmen, "Devre arasında Fred'in daha çok ileri çıkmasını bekledim ama ofansif değişiklikle Fred iyice gömüldü" ifadelerini kullandı.'Tadic çıkarılması gereken son oyuncu' Tadic'in bu maç oyundan çıkması gereken son futbolcu olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "3 santrforla oynarken Tadic'in açtığı orta kadar iyi orta açabilen başka oyuncu var mı Fenerbahçe'de?" şeklinde konuştu.Bu maç özelinde İsmail Kartal'ı eleştiremeyeceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Fenerbahçe bu maçı kazanmak için gayet yeterli pozisyona girdi ama hiçbirini değerlendiremedi" dedi.'Futbolcular şampiyonluk inançlarını kaybetti'Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk inancını kaybettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/futbolcusunun-5-aydir-kasar-ekmek-yiyoruz-dedigi-hatayspora-haciz-davasi-actilar-1083550686.html
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rıdvan dilmen, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, konyaspor, türkiye futbol federasyonu (tff)
rıdvan dilmen, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, konyaspor, türkiye futbol federasyonu (tff)
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'de 'güçsüz' oyuncular var
11:40 07.05.2024 (güncellendi: 12:21 07.05.2024)
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'de güçsüz futbolcular olduğunu belirtirken, "Bu güçsüzlüğün fizik kondisyondan değil inançsızlıktan geldiğini düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile berabere kalması ardından spor yorumcusu Dilmen, Fenerbahçe'nin en az 6-7 net pozisyona girmesine rağmen gol atamaması üzerine, "Bir takım deplasmanda bundan daha fazla pozisyona giremez. Fakat Fenerbahçe'de güçsüz oyuncular var. Bu oyuncular fiziki kondisyonlardan değil, inanç olarak güçsüzler" dedi.
Beşiktaş maçında sakatlanan genç yıldız İsmail Yüksek'in yokluğunun Fenerbahçe'yi etkilediğini vurgulayan Dilmen, "Devre arasında Fred'in daha çok ileri çıkmasını bekledim ama ofansif değişiklikle Fred iyice gömüldü" ifadelerini kullandı.
'Tadic çıkarılması gereken son oyuncu'
Tadic'in bu maç oyundan çıkması gereken son futbolcu olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "3 santrforla oynarken Tadic'in açtığı orta kadar iyi orta açabilen başka oyuncu var mı Fenerbahçe'de?" şeklinde konuştu.
Bu maç özelinde İsmail Kartal'ı eleştiremeyeceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Fenerbahçe bu maçı kazanmak için gayet yeterli pozisyona girdi ama hiçbirini değerlendiremedi" dedi.
'Futbolcular şampiyonluk inançlarını kaybetti'
Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk inancını kaybettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Ben Fenerbahçeli futbolcuların bu işin artık olmayacağı şeklinde düşünceye kapıldığını, oyuncu grubunun artık havlu attığını, şampiyonluğa inancın azaldığını gördüm."