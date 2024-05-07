https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/futbolcusunun-5-aydir-kasar-ekmek-yiyoruz-dedigi-hatayspora-haciz-davasi-actilar-1083550686.html
Futbolcusunun '5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dediği Hatayspor'a haciz davası açtılar
Futbolcusunun '5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dediği Hatayspor'a haciz davası açtılar
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tesisleri büyük zarar gören Hatayspor, çalışmalarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdürüyordu. Ekonomik olarak da zor... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T06:46+0300
2024-05-07T06:46+0300
2024-05-07T06:46+0300
spor
hatayspor
haciz
dava
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a haciz gönderildi. Gönderilen haciz konusunda belgeler ortaya çıktı ve kamuoyu bu olaya büyük tepki gösterdi.İstanbul 8. İcra Dairesi, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına 'Konaklama Bedeli' olarak Hatayspor'a 4 milyon 944 bin TL haciz gönderdi.Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Biz oraya depremzede misafir olarak gitmiştik. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Ortaya çıkan belgelerde, Hatayspor'dan yaptıkları konaklamanın bedelleri bile istenmiş. Depremzede olarak gittikleri yerden böyle bir ücret talep edilmesi sporseverleri rahatsız etti.Deprem felaketi nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde konakladılarKahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay’da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu’nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.Atakaş Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler'in Gaziantep maçı sonrası canlı yayında yaptığı açıklama, 6 Şubat depremlerinin yıkımını bir kez daha hatırlatmıştı. Zor günlerin devam ettiğini belirten Kardeşler, "Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hataysporlu-erce-kardeslerden-yalniz-kaldik-tepkisi-5-aydir-kasar-ekmek-yiyoruz-1083525280.html
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hatayspor, haciz, dava, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
hatayspor, haciz, dava, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Futbolcusunun '5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dediği Hatayspor'a haciz davası açtılar
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tesisleri büyük zarar gören Hatayspor, çalışmalarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdürüyordu. Ekonomik olarak da zor günler geçiren Hatayspor'a gönderilen haciz futbolseverleri bir hayli sinirlendirdi. Sosyal medyada tepki gösteren taraftarlar verilen bu kararın geri çekilmesini istiyor.
Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a haciz gönderildi. Gönderilen haciz konusunda belgeler ortaya çıktı ve kamuoyu bu olaya büyük tepki gösterdi.
İstanbul 8. İcra Dairesi, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına 'Konaklama Bedeli' olarak Hatayspor'a 4 milyon 944 bin TL haciz gönderdi.
Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Biz oraya depremzede misafir olarak gitmiştik. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ortaya çıkan belgelerde, Hatayspor'dan yaptıkları konaklamanın bedelleri bile istenmiş. Depremzede olarak gittikleri yerden böyle bir ücret talep edilmesi sporseverleri rahatsız etti.
Deprem felaketi nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde konakladılar
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay’da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu’nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.
Atakaş Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler'in Gaziantep maçı sonrası canlı yayında yaptığı açıklama, 6 Şubat depremlerinin yıkımını bir kez daha hatırlatmıştı. Zor günlerin devam ettiğini belirten Kardeşler, "Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz" demişti.