Ricardo Quaresma: Şenol Güneş'i çok seviyorum, birlikte çok şey kazandık

"Hayatımın en güzel anılarını Beşiktaş'ta biriktirdim. Bugün stadyumda olacağım. İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası. Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum. Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok. Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı! İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası. Beşiktaş ve Porto'da hayatımın en güzel günlerim geçti. Hangi pozisyonda olursam, en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden kurslar almak istiyorum."