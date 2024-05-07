https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/pasinyan-turkiye-ve-azerbaycanla-dusmanliga-son-vermeliyiz-1083570303.html

Paşinyan: Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlığa son vermeliyiz

Paşinyan: Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlığa son vermeliyiz

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'ın Ankara ve Bakü'yle düşmanlığa son verip barış yapması gerektiğini vurguladı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T14:21+0300

2024-05-07T14:21+0300

2024-05-07T14:21+0300

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Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren sınır belirleme çalışmaları ışığında bölgedeki durumu değerlendirdi.Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlığı yönetmek, azaltmak ve sonlandırmak istediğinin altını çizerek "Ermenistan çevresindeki güvenlik garantileri sisteminin çalışmadığını dikkate alarak barışçıl bir gündem kabul ettik. Zira barışın tesisi, ülkemizin güvenliğini sağlayabilir. Barışçıl gündem bir güvenlik aracı olarak kabul edildi" ifadelerini kullandı.Paşinyan, İran ve Gürcistan'la ikili ilişkileri derinleştirmeyi amaçladıklarını da söyledi.'Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi güvenlik garantileri oluşturuyor'Azerbaycan'la sınırın belirlenmesinin Ermenistan için güvenlik garantileri oluşturduğunu söyleyen Paşinyan, "Ermenistan'ın Tavuş Bölgesi'nden başlamak üzere sınırı işaretleme ve direkleri dikme süreci yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu çalışma ilerledikçe, güvenlik garantilerinin oluştuğuna ve savaşın zemin kaybedip mantıksızlaştığına dair inanç da o kadar güçleniyor" dedi.Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan sınırına direklerin iki ülke arasında yeniden savaş çıkma olasılığını ortadan kaldırmak için koyulduğunu kaydederek sınır belirleme sürecinin kesilmesi halinde yeni bir savaş çıkacağı uyarısında bulundu.'Ulusal güvenlik stratejisini gözden geçirmeliyiz'Erivan'daki basın toplantısında Paşinyan, ulusal güvenlik stratejisini gözden geçirme çağrısı da yaptı."Yaşanan süreçler bizde Ermenistan'ın kalkınma stratejisinin revize edilmesi gerektiği kanaatini oluşturdu. Bu açıdan bakıldığında ulusal güvenlik stratejisinin de revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu revizyon süreci halihazırda başladı" diye devam eden Paşinyan, Ermenistan'ın varoluş nedeni tarihi adalete ve ulusal gündemlere hizmet etmek değil, vatandaşların özgürlüklerini, mutluluğunu ve refahını sağlamak olması gerektiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ermenistan-basbakani-pasinyan-biz-savasa-degil-barisa-hazirlaniyoruz-1083056027.html

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