https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/okuldan-atilan-ogrenci-okul-mudurunu-silahla-vurarak-agir-yaraladi-1083568226.html

Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı

Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T13:52+0300

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2024-05-07T13:52+0300

türkiye

okul

silah

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Olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı. Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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