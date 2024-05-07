https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/nikahta-dua-okunmasina-burasi-resmi-daire-diyerek-izin-vermeyen-nikah-memuruna-sorusturma-1083555255.html
Nikahta dua okunmasına 'burası resmi daire' diyerek izin vermeyen nikah memuruna soruşturma
Nikahta dua okunmasına 'burası resmi daire' diyerek izin vermeyen nikah memuruna soruşturma
Sputnik Türkiye
İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:24+0300
2024-05-07T10:24+0300
2024-05-07T10:24+0300
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dua
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İzmir’de, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda din görevlisinin nikah öncesi dua okuma isteği kadın nikah memuru tarafından tepkiyle karşılandı. Nikah memurunun, “Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz” diyerek elinden mikrofonu aldığı din görevlisi dua ederken, salonda yüksek sesle müzik açıldı.Görüntüler incelendiKarşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.Soruşturma açıldıNikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ak-partili-milletvekilinden-izmirdeki-bir-nikahta-dua-okunmasina-izin-verilmemesine-tepki--1083541739.html
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nikah, resmi nikah, dua, izmir, temsili nikah memuru
nikah, resmi nikah, dua, izmir, temsili nikah memuru
Nikahta dua okunmasına 'burası resmi daire' diyerek izin vermeyen nikah memuruna soruşturma
İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
İzmir’de, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda din görevlisinin nikah öncesi dua okuma isteği kadın nikah memuru tarafından tepkiyle karşılandı.
Nikah memurunun, “Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz” diyerek elinden mikrofonu aldığı din görevlisi dua ederken, salonda yüksek sesle müzik açıldı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.
Nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.