https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ak-partili-milletvekilinden-izmirdeki-bir-nikahta-dua-okunmasina-izin-verilmemesine-tepki--1083541739.html

AK Partili milletvekilinden İzmir'deki bir nikahta dua okunmasına izin verilmemesine tepki

AK Partili milletvekilinden İzmir'deki bir nikahta dua okunmasına izin verilmemesine tepki

Sputnik Türkiye

AK Parti İzmir Milletvekili İnan, Karşıyaka Belediyesi nikah dairesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin "Kusura bakmayınız millete... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T18:43+0300

2024-05-06T18:43+0300

2024-05-06T18:47+0300

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nikah

dua

izmir

ak parti

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka Belediyesi'ne ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen videoda bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmediğini, dua eden kişinin elinden nikah memurunun mikrofonu aldığını ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığının görüldüğünü belirtti.İnan, "Bu millete Ezan-ı Muhammediyi çok görenlerin Allah'a dua edenlerle ve edilmesiyle olan sorununun genetik bir mesele olduğunun farkındayız. Kusura bakmayınız millete alerjik beyler ve bayanlar rahatsızlık vermeye devam edeceğiz ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir" ifadelerini kullandı.CHP İzmir milletvekillerine de seslenen İnan, açıklamasında "Bakalım CHP İzmir milletvekilleri bir rezaletin üstünü daha yine sessiz kalarak mı örtecekler" ifadesine yer verdi.AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada, demokrasinin saygı, anlayış ve hoşgörü demek olduğunu belirterek, CHP'li bir belediyenin siyasallaşan kadrolarla demokrasiyi ayaklar altına aldığını ve duadan rahatsız olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ibb-agac-as-genel-muduru-adli-kontrol-sarti-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1083539961.html

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