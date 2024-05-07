https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-savunma-bakani-gallant-refah-operasyonu-hamasin-koku-kazinana-dek-devam-edecek-1083580567.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Refah operasyonu Hamas'ın kökü kazınana dek devam edecek

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Refah operasyonu Hamas'ın kökü kazınana dek devam edecek

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Refah operasyona Hamas'ın kökü kazınana dek devam edececeklerini açıkladı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T18:37+0300

2024-05-07T18:37+0300

2024-05-07T18:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil savunma bakanlığı

yoav gallant

israil savunma kuvvetleri (idf)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

hamas

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080518000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7155d9d3f6338aa3a8f2d0f0263fef12.jpg

Gazze sınırının güney kesimindeki birlikleri ziyaret eden Savunma Bakanı Yoav Gallant, Refah'taki operasyonun, 'Hamas bölgede yok edilene veya son rehine İsrail'e dönene kadar' durmayacağı sözünü verdi."Çocuklarımızı öldürenlere saldırıyor ve onları öldürüyoruz, bu iyi hatırlanmalı" diyen Gallant açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Gallant açıklamasında, "Rehinelerin serbest bırakılması için taviz vermeye hazırız ancak bu seçenek mevcut değilse, operasyonu derinleştireceğiz. Bu Şerit'in her yerinde yani güneyde, merkezde ve kuzeyde olacak. Hamas yalnızca güçten anlar, bu nedenle eylemlerimizi yoğunlaştıracağız ve askeri baskı Hamas örgütünü ezmemizle sonuçlanacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hamas-misir-ve-katarin-ateskes-teklifini-kabul-ediyoruz-1083543819.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas