https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-savunma-bakani-gallant-refah-operasyonu-hamasin-koku-kazinana-dek-devam-edecek-1083580567.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Refah operasyonu Hamas'ın kökü kazınana dek devam edecek
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Refah operasyonu Hamas'ın kökü kazınana dek devam edecek
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Refah operasyona Hamas'ın kökü kazınana dek devam edececeklerini açıkladı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T18:37+0300
2024-05-07T18:37+0300
2024-05-07T18:37+0300
israil- filistin çatışması
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israil savunma bakanlığı
yoav gallant
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Gazze sınırının güney kesimindeki birlikleri ziyaret eden Savunma Bakanı Yoav Gallant, Refah'taki operasyonun, 'Hamas bölgede yok edilene veya son rehine İsrail'e dönene kadar' durmayacağı sözünü verdi."Çocuklarımızı öldürenlere saldırıyor ve onları öldürüyoruz, bu iyi hatırlanmalı" diyen Gallant açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Gallant açıklamasında, "Rehinelerin serbest bırakılması için taviz vermeye hazırız ancak bu seçenek mevcut değilse, operasyonu derinleştireceğiz. Bu Şerit'in her yerinde yani güneyde, merkezde ve kuzeyde olacak. Hamas yalnızca güçten anlar, bu nedenle eylemlerimizi yoğunlaştıracağız ve askeri baskı Hamas örgütünü ezmemizle sonuçlanacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hamas-misir-ve-katarin-ateskes-teklifini-kabul-ediyoruz-1083543819.html
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israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas
israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Refah operasyonu Hamas'ın kökü kazınana dek devam edecek
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Refah operasyona Hamas'ın kökü kazınana dek devam edececeklerini açıkladı.
Gazze sınırının güney kesimindeki birlikleri ziyaret eden Savunma Bakanı Yoav Gallant, Refah'taki operasyonun, 'Hamas bölgede yok edilene veya son rehine İsrail'e dönene kadar' durmayacağı sözünü verdi.
"Çocuklarımızı öldürenlere saldırıyor ve onları öldürüyoruz, bu iyi hatırlanmalı" diyen Gallant açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Dün İsrail ordusuna Refah bölgesine girmesini, geçidi ele geçirmesini ve görevlerini yerine getirmesini emrettim. Bu operasyon Refah bölgesinde ve tüm Gazze Şeridi'nde Hamas'ı yok edene ya da son rehine geri dönene kadar devam edecek.
Gallant açıklamasında, "Rehinelerin serbest bırakılması için taviz vermeye hazırız ancak bu seçenek mevcut değilse, operasyonu derinleştireceğiz. Bu Şerit'in her yerinde yani güneyde, merkezde ve kuzeyde olacak. Hamas yalnızca güçten anlar, bu nedenle eylemlerimizi yoğunlaştıracağız ve askeri baskı Hamas örgütünü ezmemizle sonuçlanacak" dedi.