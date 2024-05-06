Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a 'Ukrayna' tepkisi: 'Egosunu tatmin ediyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özellikle son dönemde çok sıklaşan Ukrayna kriziyle ilgili açıklamaları, Fransız muhalefetinin tepkisini çekmeye devam ediyor.



RMC radyosuna demeç veren Marine Le Pen, Macron'un Ukrayna'ya olası asker gönderme konusunu egosunu tatmin etmek ve imajını iyileştirmek için gündeme getirdiğini söyledi.



Le Pen, "Savaş halkın ve ülkenin başına gelebilecek en kötü şey. Emmanuel Macron'un bunu bu kadar basit bir şekilde konuşması karşısında şaşkınım. Sabahın 03:00'ünde elinde bir bardak viskiyle bir şarkıcıyla sohbet ederken "Odessa'ya asker göndermem gerekecek" diyor. Evet, tam da bu basitlikten bahsediyorum, zira burada askerlerimizin hayatı söz konusu. Kendi egosu ve kişisel imajı uğruna asker göndermek istiyor" dedi.



Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın Fransa'nın savaşı olmadığını belirten Le Pen, Rusya'nın yok olmayacağının ve dünya haritasından silinmeyeceğinin, bunun her zaman akılda tutulması gerektiğinin altını çizdi.



Partisinin de Ukrayna'yı desteklediğini söyleyen Le Pen, ancak Kiev'in AB ve NATO üyeliği, Ukrayna'ya asker gönderilmesi ve Fransız nükleer silahının Avrupa düzeyinde ortaklaşa kullanılması gibi kırmızı çizgilerinin olduğunu vurguladı.



Mart başında Macron, parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleriyle görüşerek Ukrayna'ya desteğin artırılması için onları ikna etmeye çalışmıştı.



Görüşmeye katılan Fransa Komünist Partisi Genel Başkanı Fabien Roussel, Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya'nın cepheyi Kiev ve Odessa'ya doğru genişletmesi halinde Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderebileceğini belirtmişti.



Roussel, "Cumhurbaşkanı, Rusların Odessa veya Kiev'e doğru ilerleyeceğini söylemedi. Gördüğüm kadarıyla, bize 'Peki cephe Odessa'ya veya Kiev'e doğru ilerlerse, o zaman yapacağız? Müdahalemizin hiçbir sınırı olmamalıdır' diyen Macron, kamuoyunu Fransa'nın bu çatışmaya müdahale edeceği gerçeğine hazırlıyor. Olayları böyle sunuyor ama Fransızların korkusu üzerine oynanmamalı" demişti.