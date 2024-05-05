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Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Sputnik Türkiye
Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak olan ‘Zafer Günü’ öncesinde Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası gerçekleştirdi. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T16:20+0300
2024-05-05T16:20+0300
2024-05-05T16:20+0300
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moskova
kızıl meydan
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İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 79. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürerken, başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.Rus askerleri, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
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rusya, zafer günü, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, büyük vatanseverlik savaşı, nazi almanyası, ikinci dünya savaşı, moskova, kızıl meydan, фото
rusya, zafer günü, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, büyük vatanseverlik savaşı, nazi almanyası, ikinci dünya savaşı, moskova, kızıl meydan, фото
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak olan ‘Zafer Günü’ öncesinde Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası gerçekleştirdi.
İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 79. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürerken, başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.
Rus askerleri, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
© Sputnik / Александр Вильф
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Александр Вильф
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Сергей Бобылев
Stratejik Füze Kuvvetleri'nin nükleer kapasiteli kıtalararası balistik 'Yars' füze sistemi de törene katılıyor
Stratejik Füze Kuvvetleri'nin nükleer kapasiteli kıtalararası balistik 'Yars' füze sistemi de törene katılıyor
© Sputnik / Александр Вильф
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Евгений Биятов
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Сергей Бобылев
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Александр Вильф
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Евгений Биятов
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Сергей Бобылев
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Александр Вильф
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Станислав Красильников
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Александр Вильф
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası
© Sputnik / Станислав Красильников
Açık havanın avantajını kullanan Hava Kuvvetleri de provaya katıldı
Açık havanın avantajını kullanan Hava Kuvvetleri de provaya katıldı
© Sputnik / Сергей Бобылев
Açık havanın avantajını kullanan Hava Kuvvetleri de provaya katıldı
Açık havanın avantajını kullanan Hava Kuvvetleri de provaya katıldı