https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusyada-yapilan-uluslararasi-kazan-ekonomik-forumu-islam-dunyasi-icin-yeni-firsatlar-sunuyor-1082543583.html
Rusya'da gerçekleşecek Uluslararası Kazan Ekonomik Forumu, İslam dünyası için yeni fırsatlar sunuyor
Rusya'da gerçekleşecek Uluslararası Kazan Ekonomik Forumu, İslam dünyası için yeni fırsatlar sunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleşecek olan 'Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2024', Rusya'da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için büyük önem taşıyor. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T12:26+0300
2024-04-07T12:26+0300
2024-04-07T12:33+0300
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Rusya'da 14-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kazan Forum, İslam dünyası ve Rusya'daki iş insanları için büyük fırsatlar sunuyor. İki coğrafya arasında yatırım imkanlarının tartışılacağı forumda, Türkiye, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya dahil dünyanın birçok yerinden müslüman iş insanlarının buluşması ve yeni ortaklıkları tartışması bekleniyor. Her yıl gerçekleşen ve Rusya'nın en büyük forumlarından biri olan Kazan Forumu, ülkedeki müslüman nüfus açısından da büyük önem taşıyor. Devamlı büyüyen Rus pazarının yanında özel ekonomik bölgelerin oluşturulması, İslami bankacılık, karşılıklı ticaret ve turizm gibi konuların da sık sık konuşulduğu etkinliğe geçtiğimiz sene Türkiye'den birçok üst düzey yetkili katıldı. 'Yatırımlarımız devam edecek'Forum hakkında konuşan iş insanlarından Ecevit Öktem, Rusya'daki yatırım imkanları hakkında "Türk yatırımcılar için Rusya'da hem kredi hem de dil açısından avantajlar var. Tataristan'daki dil olan Tatarca, Türkçe ile çok benziyor. Bu da iki milletin birbirini anlamasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırıyor. Oluşturulan imkanlar sayesinde Rusya ile ticaretimiz ve yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu. Bu sene neler konuşulacak?Bu sene ise Rusya İslami bankacılığının 2024 yılında Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dan yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Rusya'daki Dağıstan Cumhuriyeti, Başkurdistan, Tataristan ve Çeçen Cumhuriyeti'nde Eylül 2023'ten Eylül 2025'e İslami katılım bankacılığı ilkelerine uygun bir sistem oluşturuldu ve şimdi ise bu bölgeler yabancı yatırımlara açıldı. Rusya'nın en büyük üç forumundan biri olan XV. Uluslararası Kazan Ekonomik Forumu'na tüm İslam dünyasından önemli liderlerin ve iş adamlarının katılacağı gibi, birçok Rus üst düzey yetkili de katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240223/rusya---islam-dunyasi-iliskilerini-ele-alan-kazanforum2024-mayis-ayinda-yapilacak--1081040942.html
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rusya, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, islami bankacılık, turizm, petrol, gaz, islam, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, ekonomi, ticaret
rusya, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, islami bankacılık, turizm, petrol, gaz, islam, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, ekonomi, ticaret
Rusya'da gerçekleşecek Uluslararası Kazan Ekonomik Forumu, İslam dünyası için yeni fırsatlar sunuyor
12:26 07.04.2024 (güncellendi: 12:33 07.04.2024)
Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleşecek olan 'Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2024', Rusya'da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için büyük önem taşıyor.
Rusya'da 14-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kazan Forum, İslam dünyası ve Rusya'daki iş insanları için büyük fırsatlar sunuyor. İki coğrafya arasında yatırım imkanlarının tartışılacağı forumda, Türkiye, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya dahil dünyanın birçok yerinden müslüman iş insanlarının buluşması ve yeni ortaklıkları tartışması bekleniyor.
Her yıl gerçekleşen ve Rusya'nın en büyük forumlarından biri olan Kazan Forumu, ülkedeki müslüman nüfus açısından da büyük önem taşıyor. Devamlı büyüyen Rus pazarının yanında özel ekonomik bölgelerin oluşturulması, İslami bankacılık, karşılıklı ticaret ve turizm gibi konuların da sık sık konuşulduğu etkinliğe geçtiğimiz sene Türkiye'den birçok üst düzey yetkili katıldı.
'Yatırımlarımız devam edecek'
Forum hakkında konuşan iş insanlarından Ecevit Öktem, Rusya'daki yatırım imkanları hakkında "Türk yatırımcılar için Rusya'da hem kredi hem de dil açısından avantajlar var. Tataristan'daki dil olan Tatarca, Türkçe ile çok benziyor. Bu da iki milletin birbirini anlamasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırıyor. Oluşturulan imkanlar sayesinde Rusya ile ticaretimiz ve yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.
Bu sene neler konuşulacak?
Bu sene ise Rusya İslami bankacılığının 2024 yılında Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dan yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Rusya'daki Dağıstan Cumhuriyeti, Başkurdistan, Tataristan ve Çeçen Cumhuriyeti'nde Eylül 2023'ten Eylül 2025'e İslami katılım bankacılığı ilkelerine uygun bir sistem oluşturuldu ve şimdi ise bu bölgeler yabancı yatırımlara açıldı.
Rusya'nın en büyük üç forumundan biri olan XV. Uluslararası Kazan Ekonomik Forumu'na tüm İslam dünyasından önemli liderlerin ve iş adamlarının katılacağı gibi, birçok Rus üst düzey yetkili de katılacak.