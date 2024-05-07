https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/john-swinney-yeni-iskocya-basbakani-oldu-1083580058.html
John Swinney, yeni İskoçya Başbakanı oldu
John Swinney, yeni İskoçya Başbakanı oldu
Sputnik Türkiye
İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni Genel Başkanı John Swinney, İskoçya Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın yeni Bölgesel... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T18:14+0300
2024-05-07T18:14+0300
2024-05-07T18:14+0300
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İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Hamza Yusuf'un hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası liderliğe aday olan John Swinney için İskoçya parlamentosunda oylama yapıldı.Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004'de SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.Liderlik yarışına katılan diğer üç aday Douglas Ross 31, Anas Sarwar 22 ve Alex Cole-Hamilton ise 4 oy aldı.60 yaşındaki Swinney, İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı oldu.Swinney'in, yarın İngiltere Kralı 3. Charles'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı olarak görevine başlaması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231027/iskocya-basbakani-dunyanin-yeter-demesi-icin-daha-kac-cocugun-olmesi-gerekiyor-1076803680.html
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iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), iskoçya ulusal partisi, john swinney, hamza yusuf, kral 3. charles
iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), iskoçya ulusal partisi, john swinney, hamza yusuf, kral 3. charles
John Swinney, yeni İskoçya Başbakanı oldu
İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni Genel Başkanı John Swinney, İskoçya Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı oldu.
İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Hamza Yusuf'un hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası liderliğe aday olan John Swinney için İskoçya parlamentosunda oylama yapıldı.
Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004'de SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.
Liderlik yarışına katılan diğer üç aday Douglas Ross 31, Anas Sarwar 22 ve Alex Cole-Hamilton ise 4 oy aldı.
60 yaşındaki Swinney, İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı oldu.
Swinney'in, yarın İngiltere Kralı 3. Charles'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı olarak görevine başlaması öngörülüyor.