https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/bahadir-erdem-kimdir-1083560210.html
Bahadır Erdem kimdir?
Bahadır Erdem kimdir?
Sputnik Türkiye
Bahadır Erdem'in İYİ Parti'den CHP'ye transfer olacağı iddia edildi. Peki Bahadır Erdem kimdir? 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T12:12+0300
2024-05-07T12:12+0300
2024-05-07T12:12+0300
politika
bahadır erdem
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
iyi parti
meral akşener
özgür özel
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İYİ Parti'den geçtiğimiz yıl istifa ettiğini duyuran Bahadır Erdem'in CHP'ye katılacağı iddia ediliyor.Bahadır Erdem kimdir?Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üyesi olduğu dönemde İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olup aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesiydi.1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yine İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında 1992 yılında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında Doktora unvanını aldı.Erdem, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş 10 Kasım 2023'te partiden ayrıldığını duyurmuştur.2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör kadrosuyla atanmış olup halihazırda görevini sürdürmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/iyi-partiden-chpye-surpriz-transfer-partisinden-istifa-eden-bahadir-erdem-chpye-katiliyor-1083559665.html
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bahadır erdem, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, iyi parti, meral akşener, özgür özel
bahadır erdem, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, iyi parti, meral akşener, özgür özel
Bahadır Erdem kimdir?
Bahadır Erdem'in İYİ Parti'den CHP'ye transfer olacağı iddia edildi. Peki Bahadır Erdem kimdir?
İYİ Parti'den geçtiğimiz yıl istifa ettiğini duyuran Bahadır Erdem'in CHP'ye katılacağı iddia ediliyor.
Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üyesi olduğu dönemde İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olup aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesiydi.
1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yine İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında 1992 yılında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında Doktora unvanını aldı.
Erdem, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş 10 Kasım 2023'te partiden ayrıldığını duyurmuştur.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör kadrosuyla atanmış olup halihazırda görevini sürdürmektedir.