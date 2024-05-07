https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/iyi-partiden-chpye-surpriz-transfer-partisinden-istifa-eden-bahadir-erdem-chpye-katiliyor-1083559665.html

İYİ Parti'den CHP'ye sürpriz transfer: ‘Partisinden istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katılıyor’

İYİ Parti'den CHP'ye sürpriz transfer: ‘Partisinden istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katılıyor’

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'den geçtiğimiz yıl istifa ettiğini duyuran Bahadır Erdem'in CHP'ye katılacağı iddia ediliyor. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T11:59+0300

2024-05-07T11:59+0300

2024-05-07T11:59+0300

politika

bahadır erdem

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

özgür özel

meral akşener

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Dün CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.Toplantıya Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in saat 18.00’deki açıklamasıyla ara verildi. MYK toplantısına ara verildiği sırada Özel, eski İYİ Parti GİK üyesi Bahadır Erdem ile görüştü.İYİ Parti’den partinin “hür ve müstakil olma” kararı nedeniyle istifa eden Erdem’in yakın bir tarihte CHP’ye katılması bekleniyor. Erdem, 4 Mayıs'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde siyaset yumuşama dönemine girmiş görünüyor. Çünkü yerel seçimler ile AKP oy oranında CHP’nin ardından ikinci parti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir zalim iktidar milletin önünde duramaz" demişti.Gazeteci Nevşin Mengü ise katılımın yarınki CHP Meclis Grubu'nda gerçekleşeceği iddiasını paylaşarak, "Özel yarın grup toplantısında Bahadır Erdem’e rozetini takıyor Erdem’in CHP’ye katılması Erdoğan’ın 'Yeni Anayasa' sürecini köpürtmesi ile paralel görünüyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ankarada-kritik-zirve-bugun-ozgur-ozel-devlet-bahceliyi-ziyaret-edecek-1083551323.html

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