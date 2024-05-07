https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/istanbul-bogazinda-trafik-cift-yonlu-durduruldu-1083550980.html
İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü durduruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T07:03+0300
2024-05-07T07:03+0300
2024-05-07T07:03+0300
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boğaz
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vapur
trafik
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gemi
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İstanbul Haydarpaşa açıklarında ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı; KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/tartisma-yaratmisti-bakan-tekin-acikladi-yeni-mufredatta-integral-neden-yok-1083550843.html
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istanbul, boğaz, boğaz turu, boğaziçi, vapur, trafik, yasak, gemi, gemi kaptanı, gemi arızası, gemi kazası
İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü durduruldu
İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Geminin kurtarılması için kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.
İstanbul Haydarpaşa açıklarında ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.
Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı; KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.