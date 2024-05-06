https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahta-askeri-operasyona-devam-ettigini-resmen-duyurdu-1083547864.html

İsrail Savaş Kabinesi'nden Refah’ta saldırılara devam kararı: 50'de fazla yer bombalandı

İsrail Savaş Kabinesi'nden Refah’ta saldırılara devam kararı: 50'de fazla yer bombalandı

Sputnik Türkiye

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen 'ateşkes önerilerine' onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam kararı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T22:18+0300

2024-05-06T22:18+0300

2024-05-06T22:47+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

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refah

saldırı

ateşkes

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hava saldırısı

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre Savaş Kabinesi, Hamas’a esirleri serbest bırakması amacı ile baskı yapmak ve savaşın hedeflerine ulaşmak için Refah’taki operasyonun devam etmesine oybirliğiyle karar verdi.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.50'den fazla alana hava saldırısıHagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.İsrail’in Gazze’deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu öne sürdü.Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.Hamas ile ateşkesHamas'ın 'İsrail’le ateşkes önerilerine' verdiği onayla ilgili de konuşan Hagari, "Ordu, her bir cevabı büyük bir ciddiyetle inceliyor" dedi.Hagari, ordunun, Hamas'la müzakereler ve İsrailli esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi konusunda tüm imkan ve fırsatları değerlendirdiğini kaydetti.Ordu Sözcüsü, Gazze'de operasyonlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hamas-misir-ve-katarin-ateskes-teklifini-kabul-ediyoruz-1083543819.html

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