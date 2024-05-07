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İngiliz basını: Savunma Bakanlığı'na ait sistem hacklendi, siber saldırının arkasında Çin var
İngiliz basını: Savunma Bakanlığı'na ait sistem hacklendi, siber saldırının arkasında Çin var
Sputnik Türkiye
İngiliz basını, İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını bildirdi. İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T00:57+0300
2024-05-07T00:58+0300
dünya
çin
hack
hackleme
siber saldırı
ingiltere
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İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi. Haberlere göre, hacklenme nedeniyle görevdeki askeri personelin kişisel bilgilerini içeren önemli veri ihlali yaşandı.Hem mevcut hem de geçmişteki bazı silahlı kuvvetler mensuplarının isim ve banka bilgilerini içeren maaş bordrosu sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve bilgiler ifşa edildi.Olayın ardından Savunma Bakanlığı harekete geçti ve soruşturmalar devam ederken sistem devre dışı bırakıldı. Elde edilen verilerin ne için kullanılabileceği ise bilinmiyor.İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı.Bu arada, İngiltere parlamentosu milletvekilleri, Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren ve hizmet personelini hedef alan söz konusu veri ihlali hakkında bilgilendirilecek.'Siber saldırıların arkasında Çin devletine bağlı aktörler var'İngiliz Sky News televizyonu, siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürdü.Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 25 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hem İngiltere'nin seçim izleme kurumuna hem de milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının arkasında "Çin devletine bağlı aktörlerin" olduğunu belirtmişti.
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çin, hack, hackleme, siber saldırı, ingiltere
çin, hack, hackleme, siber saldırı, ingiltere

İngiliz basını: Savunma Bakanlığı'na ait sistem hacklendi, siber saldırının arkasında Çin var

00:57 07.05.2024 (güncellendi: 00:58 07.05.2024)
© AASiber Saldırı
Siber Saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AA
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İngiliz basını, İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını bildirdi. İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamazken, Sky News, olayın arkasında Çin'in olduğunu iddia etti.
İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi. Haberlere göre, hacklenme nedeniyle görevdeki askeri personelin kişisel bilgilerini içeren önemli veri ihlali yaşandı.
Hem mevcut hem de geçmişteki bazı silahlı kuvvetler mensuplarının isim ve banka bilgilerini içeren maaş bordrosu sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve bilgiler ifşa edildi.
Olayın ardından Savunma Bakanlığı harekete geçti ve soruşturmalar devam ederken sistem devre dışı bırakıldı. Elde edilen verilerin ne için kullanılabileceği ise bilinmiyor.
İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı.
Bu arada, İngiltere parlamentosu milletvekilleri, Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren ve hizmet personelini hedef alan söz konusu veri ihlali hakkında bilgilendirilecek.

'Siber saldırıların arkasında Çin devletine bağlı aktörler var'

İngiliz Sky News televizyonu, siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürdü.
Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 25 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hem İngiltere'nin seçim izleme kurumuna hem de milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının arkasında "Çin devletine bağlı aktörlerin" olduğunu belirtmişti.
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