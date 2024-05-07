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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/hizbullah-israilin-askeri-ussune-ve-demir-kubbe-sistemine-saldirdi-1083574820.html
Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne ve Demir Kubbe sistemine saldırdı
Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne ve Demir Kubbe sistemine saldırdı
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail askerlerinin konuşlandığı üs ve hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T16:27+0300
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israil- filistin çatışması
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Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri hedeflere düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Yiftah yerleşim birimindeki bir bina ile Ramot Naftali yerleşim biriminde konuşlu Demir Kubbe hava savunma sistemine kamikaze İHA'larla saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.Yiftah'a düzenlenen saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu, Ramot Naftali'ye düzenlenen saldırı sonucunda da yangın çıktığı belirtildi.Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada da, İsrail'e ait Er-Rahib askeri üssünde konuşlu askerlerin ve Smaki askeri üssündeki askeri istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığını aktardı.İsrail ordusundan da açıklama geldiİsrail ordusu tarafından söz konusu saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen İHA sızmasına karşı hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği, Yiftah'a düşen İHA nedeniyle yangın çıktığı, diğer İHA'ların ise açık alana düştüğü ve herhangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hizbullah-israilin-golan-tepelerindeki-askeri-ussune-saldirdi-1083529129.html
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Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne ve Demir Kubbe sistemine saldırdı

16:27 07.05.2024
© AA / Houssam ShbaroHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde toplanan yüzlerce Hizbullah destekçisi, konuşmayı ekranlardan dinledi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde toplanan yüzlerce Hizbullah destekçisi, konuşmayı ekranlardan dinledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AA / Houssam Shbaro
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail askerlerinin konuşlandığı üs ve hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri hedeflere düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Yiftah yerleşim birimindeki bir bina ile Ramot Naftali yerleşim biriminde konuşlu Demir Kubbe hava savunma sistemine kamikaze İHA'larla saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yiftah'a düzenlenen saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu, Ramot Naftali'ye düzenlenen saldırı sonucunda da yangın çıktığı belirtildi.

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada da, İsrail'e ait Er-Rahib askeri üssünde konuşlu askerlerin ve Smaki askeri üssündeki askeri istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusundan da açıklama geldi

İsrail ordusu tarafından söz konusu saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen İHA sızmasına karşı hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği, Yiftah'a düşen İHA nedeniyle yangın çıktığı, diğer İHA'ların ise açık alana düştüğü ve herhangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.
İsrail Lübnan sınır hava saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah, İsrail’in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırdı
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