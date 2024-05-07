https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/hakim-ve-savci-yardimciligi-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1083550535.html
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T01:22+0300
2024-05-07T01:22+0300
2024-05-07T01:22+0300
dünya
yılmaz tunç
resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yönetmelik
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti."Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı" ifadelerine yer veren Bakan Tunç şunları da ifade etti:
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yılmaz tunç, resmi gazete, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yönetmelik
yılmaz tunç, resmi gazete, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yönetmelik
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalet Bakanı Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.
"Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı" ifadelerine yer veren Bakan Tunç şunları da ifade etti:
"Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."