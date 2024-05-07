https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/hakim-ve-savci-yardimciligi-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1083550535.html

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T01:22+0300

2024-05-07T01:22+0300

2024-05-07T01:22+0300

dünya

yılmaz tunç

resmi gazete

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

yönetmelik

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti."Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı" ifadelerine yer veren Bakan Tunç şunları da ifade etti:

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yılmaz tunç, resmi gazete, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yönetmelik