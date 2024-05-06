Erdoğan'dan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Bakanlığımız yarın süreci başlatacak

"Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum. "Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum.

Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Vatanına sahip çıkmak; ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek değildir. Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Vatanına sahip çıkmak; ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek değildir.

Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren, yıllık 54.3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren, yıllık 54.3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz.

On yıllar boyunca ilmek ilmek dokuyarak inşa ettiğimiz Türk ve Türkiye algısını bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız. On yıllar boyunca ilmek ilmek dokuyarak inşa ettiğimiz Türk ve Türkiye algısını bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

Türkiye'ye döviz getiren turisti, Türk ekonomisine katkı veren herkesi düşmanlaştıran güruh, ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır. Türkiye'ye döviz getiren turisti, Türk ekonomisine katkı veren herkesi düşmanlaştıran güruh, ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır.

Bunların derdi ne Türkiye'dir ne de Türkçe'dir. Bunlar, içlerindeki maraz ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne de Türkçe'dir. Bunlar, içlerindeki maraz ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır.

Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Vatanına sahip çıkmak; ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek değildir. Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Vatanına sahip çıkmak; ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek değildir.

Suriye'de, müttefiklerimizce verilip tutulmayan sözler nedeniyle yarım kalan işimizi, vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. Suriye'de, müttefiklerimizce verilip tutulmayan sözler nedeniyle yarım kalan işimizi, vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız.

Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır.

1 Mayıs, Türkiye'nin 78 ilinde 210 etkinlikle şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden kimi kuruluşlar işçi bayramını polisimize taş ve sopalarla saldırarak kutlamayı tercih etti. 1 Mayıs, Türkiye'nin 78 ilinde 210 etkinlikle şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden kimi kuruluşlar işçi bayramını polisimize taş ve sopalarla saldırarak kutlamayı tercih etti.

Samimi çağrılarımıza rağmen Saraçhane'den yansıyan bazı görüntüler 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürmüştür, siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Samimi çağrılarımıza rağmen Saraçhane'den yansıyan bazı görüntüler 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürmüştür, siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir.

Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz, doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz, doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.

Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde olduğu anlaşılıyor. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde olduğu anlaşılıyor.

Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız.