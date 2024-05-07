https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/guney-kore-kori-1reaktorunu-kapatiyor-1083557435.html

Güney Kore, Kori-1 reaktörünü kapatıyor

Güney Kore, Kori-1 reaktörünü kapatıyor

Sputnik Türkiye

Nükleer santral serüvenine 1950'lerin sonuna doğru başlayan Seul yönetimi, 1977’de ABD desteğiyle devreye aldığı Kori-1 adlı ilk nükleer reaktörünü kapatıyor. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T11:06+0300

2024-05-07T11:06+0300

2024-05-07T11:06+0300

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reaktör

nükleer reaktör

enerji

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Güney Kore haber ajansı Ryonhap’ın devlete ait enerji şirketi Korea Hydro & Nuclear Power'a (KHNP) dayandırdığı haberine göre, ülkenin artık kullanılmayan Kori-1 ticari nükleer reaktörünün daha sonra sökülmesi için dekontaminasyon (arındırma) sürecine başlandığı bildirildi.Busan'daki Kori Nükleer Enerji Santralinin 1. Ünite reaktörünün Nisan 1978'den bu yana yaklaşık 40 yıl çalıştıktan sonra nihayet Haziran 2017'de kapatıldığı hatırlatıldı.KHNP, reaktördeki radyoaktif maddelerin temizlenmesi için kimyasal dekontaminasyon işlemine başladığını açıklarken, bu işlemin reaktörün hizmet dışı bırakılmasının ilk adımı olduğu biliniyor.KHNP'nin söküm için Nükleer Güvenlik Komisyonundan onay alması gerekiyor.Ajans, şirketin dekontaminasyon işlemi için yerli teknoloji ve ekipman kullandığını ve bunun Güney Kore'nin gelecekte küresel nükleer devreden çıkarma hizmetleri pazarına girmesini sağlayacağını belirtirken, “Santralin başarılı bir şekilde sökülmesi endüstri ekosistemi için büyük önem taşıyor. Kori-1 reaktör arındırma projesinin sektörün rekabet gücünü artırmak için bir şans olması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.Nükleer reaktörleri hizmetten çıkarma sürecinin tamamlanması normalde yedi ila sekiz yıl sürerken, yetkililer, kullanılmış nükleer yakıt depolama tesislerinin inşasıyla ilgili bazı sorunlar nedeniyle Kori-1'in sökülmesinin ne kadar süreceğinin hala belirsiz olduğunu da ekliyor.Halihazırda aktif 25 nükleer reaktörü bulunan Güney Kore, elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu nükleer santrallerden karşılıyor.Güney Kore, temmuzda yayımlanan ve ülkenin gelecek 10 yılını kapsayan enerji programına göre 2030'a kadar elektrik üretiminin yüzde 32,8'ini nükleer enerjiden karşılamayı hedefliyor.

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güney kore, nükleer santral, reaktör, nükleer reaktör, enerji