https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/fenerbahceden-derbide-sakatlanan-ismail-yuksek-hakkinda-aciklama-1083238523.html

Fenerbahçe'den derbide sakatlanan İsmail Yüksek hakkında açıklama

Fenerbahçe'den derbide sakatlanan İsmail Yüksek hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T16:03+0300

2024-04-28T16:03+0300

2024-04-28T16:05+0300

spor

fenerbahçe

beşiktaş

sakatlık

derbi

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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fenerbahçe, beşiktaş, sakatlık, derbi