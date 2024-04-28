https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/fenerbahceden-derbide-sakatlanan-ismail-yuksek-hakkinda-aciklama-1083238523.html
Fenerbahçe'den derbide sakatlanan İsmail Yüksek hakkında açıklama
Fenerbahçe'den derbide sakatlanan İsmail Yüksek hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T16:03+0300
2024-04-28T16:03+0300
2024-04-28T16:05+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
sakatlık
derbi
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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fenerbahçe, beşiktaş, sakatlık, derbi
fenerbahçe, beşiktaş, sakatlık, derbi
Fenerbahçe'den derbide sakatlanan İsmail Yüksek hakkında açıklama
16:03 28.04.2024 (güncellendi: 16:05 28.04.2024)
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.