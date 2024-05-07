https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/fenerbahceden-irfan-can-kahveci-ve-osayi-samuelin-sakatliklariyla-ilgili-aciklama-1083581510.html
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada her iki oyuncunun da yaşadıkları sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldıkları belirtildi. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T19:18+0300
2024-05-07T19:18+0300
2024-05-07T19:18+0300
spor
fenerbahçe
sakatlık
irfan can kahveci
bright osayi-samuel
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in de sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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fenerbahçe, sakatlık, irfan can kahveci, bright osayi-samuel, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, sakatlık, irfan can kahveci, bright osayi-samuel, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada her iki oyuncunun da yaşadıkları sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldıkları belirtildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in de sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yapılan tetkiklerde İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Bright Osayi-Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır.