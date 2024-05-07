https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/fenerbahceden-irfan-can-kahveci-ve-osayi-samuelin-sakatliklariyla-ilgili-aciklama-1083581510.html

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada her iki oyuncunun da yaşadıkları sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldıkları belirtildi. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T19:18+0300

2024-05-07T19:18+0300

2024-05-07T19:18+0300

spor

fenerbahçe

sakatlık

irfan can kahveci

bright osayi-samuel

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in de sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, sakatlık, irfan can kahveci, bright osayi-samuel, türkiye futbol federasyonu (tff)