https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/eski-pentagon-danismani-zelenskiy-gorevden-alinabilir-1083585613.html

Eski Pentagon danışmanı: Zelenskiy görevden alınabilir

Eski Pentagon danışmanı: Zelenskiy görevden alınabilir

Sputnik Türkiye

Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in olası görevden alınmasının Rusya ile olan çatışmanın sona ermesinin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T22:27+0300

2024-05-07T22:27+0300

2024-05-07T22:27+0300

ukrayna krizi

pentagon

douglas mcgregor

ukrayna

vladimir zelenskiy

batı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

x

rusya

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görevden alınma olasılığının çok yüksek olduğunu ve bunun muhtemelen Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin önünü açacağını ifade etti.McGregor, “Ukrayna hükümeti haftalardır yavaş ama kesin bir dağılma sürecinde. Zelenskiy için görevinden alınma riski çok yüksek. Bu belki de iyi bir haber; onun görevden alınması bu korkunç savaşın sona ermesinin yolunu açabilir” ifadelerini kullandı.Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e verdiği demeçte Vladimir Zelenskiy'i baharın sonundan itibaren Batı'nın desteklediği bir askeri darbenin bekleyebileceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240125/eski-pentagon-danismani-ukrayna-baskentini-kievden-lvova-tasiyabilir-1080049690.html

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pentagon, douglas mcgregor, ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, x, rusya