https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/blinken-kural-ve-standartlarimizi-ilerletmek-icin-guc-pozisyonuna-ihtiyacimiz-var-1083557983.html

Blinken: Kural ve standartlarımızı ilerletmek için güç pozisyonuna ihtiyacımız var

Blinken: Kural ve standartlarımızı ilerletmek için güç pozisyonuna ihtiyacımız var

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enformasyon alanında ülkenin kural ve standartlarını ilerletmek için ‘güç pozisyonuna’ ihtiyaçları olduğunu belirtti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T11:30+0300

2024-05-07T11:30+0300

2024-05-07T11:29+0300

dünya

abd

abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

enformasyon

siber güvenlik

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078115486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69b8a4d0d139c4510153fa827ee8715f.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünya genelinde standartları belirlemek ve ABD'nin kurallarını ilerletmek için güç pozisyonundan çalışmaları gerektiğini söyledi.San-Francisco’daki bilgi güvenliği konferansında konuşan Antony Blinken şunu dedi:Blinken’in sözlerine göre, ABD’nin “teknolojileri yaratma, geliştirme ve yerleştirme yeteneği, teknoloji geleceğini şekillendiriyor.”Daha önce ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries, Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdli-kongre-uyesi-jeffries-ukrayna-duserse-asker-gonderebiliriz-1083517932.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, enformasyon, siber güvenlik