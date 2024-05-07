https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/blinken-kural-ve-standartlarimizi-ilerletmek-icin-guc-pozisyonuna-ihtiyacimiz-var-1083557983.html
Blinken: Kural ve standartlarımızı ilerletmek için güç pozisyonuna ihtiyacımız var
Blinken: Kural ve standartlarımızı ilerletmek için güç pozisyonuna ihtiyacımız var
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enformasyon alanında ülkenin kural ve standartlarını ilerletmek için ‘güç pozisyonuna’ ihtiyaçları olduğunu belirtti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T11:30+0300
2024-05-07T11:30+0300
2024-05-07T11:29+0300
dünya
abd
abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
enformasyon
siber güvenlik
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünya genelinde standartları belirlemek ve ABD'nin kurallarını ilerletmek için güç pozisyonundan çalışmaları gerektiğini söyledi.San-Francisco’daki bilgi güvenliği konferansında konuşan Antony Blinken şunu dedi:Blinken’in sözlerine göre, ABD’nin “teknolojileri yaratma, geliştirme ve yerleştirme yeteneği, teknoloji geleceğini şekillendiriyor.”Daha önce ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries, Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdli-kongre-uyesi-jeffries-ukrayna-duserse-asker-gonderebiliriz-1083517932.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, enformasyon, siber güvenlik
abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, enformasyon, siber güvenlik
Blinken: Kural ve standartlarımızı ilerletmek için güç pozisyonuna ihtiyacımız var
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enformasyon alanında ülkenin kural ve standartlarını ilerletmek için ‘güç pozisyonuna’ ihtiyaçları olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünya genelinde standartları belirlemek ve ABD'nin kurallarını ilerletmek için güç pozisyonundan çalışmaları gerektiğini söyledi.
San-Francisco’daki bilgi güvenliği konferansında konuşan Antony Blinken şunu dedi:
Tabii, dünya genelinde standartları belirlemek ve kurallarımızı ilerletmek için güç pozisyonundan çalışmak daha iyi.
Blinken’in sözlerine göre, ABD’nin “teknolojileri yaratma, geliştirme ve yerleştirme yeteneği, teknoloji geleceğini şekillendiriyor.”
Daha önce ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries, Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.