https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1083553225.html
Benzin ve motorine indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Benzin ve motorine indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T09:20+0300
2024-05-07T09:20+0300
2024-05-07T09:20+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43.98 TL'den satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/benzin-ve-motorine-indirim-tabelalar-degisecek-1083521646.html
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7 mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl? benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
7 mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl? benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Benzin ve motorine indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.98 TL'den satılıyor.