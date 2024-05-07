https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1083553225.html

Benzin ve motorine indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T09:20+0300

2024-05-07T09:20+0300

2024-05-07T09:20+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_e1085ef21cd10c9ed20fb270d81aeec5.png

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43.98 TL'den satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/benzin-ve-motorine-indirim-tabelalar-degisecek-1083521646.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

7 mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl? benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?