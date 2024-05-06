https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/benzin-ve-motorine-indirim-tabelalar-degisecek-1083521646.html
Benzin ve motorine indirim: Tabelalar değişecek
Benzin ve motorine indirim: Tabelalar değişecek
Sputnik Türkiye
Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T09:52+0300
2024-05-06T09:52+0300
2024-05-06T09:52+0300
ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
motorin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/epdkdan-katkili-motorin-ve-benzin-karari-tek-fiyat-olacak-1083466008.html
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benzin ve motorine indirim,benzin zam,benzin son durum,benzin indirim,motorin zam,motorin indirim,benzin fiyatları,motorin fiyat
Benzin ve motorine indirim: Tabelalar değişecek
Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.