https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/benzin-ve-motorine-indirim-tabelalar-degisecek-1083521646.html

Benzin ve motorine indirim: Tabelalar değişecek

Benzin ve motorine indirim: Tabelalar değişecek

Sputnik Türkiye

Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor. 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T09:52+0300

2024-05-06T09:52+0300

2024-05-06T09:52+0300

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/epdkdan-katkili-motorin-ve-benzin-karari-tek-fiyat-olacak-1083466008.html

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