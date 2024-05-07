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'Batı'nın Putin'in NATO'yu işgal edeceği yönündeki korku tellallığına inanmayın'
'Batı'nın Putin'in NATO'yu işgal edeceği yönündeki korku tellallığına inanmayın'
Sputnik Türkiye
Eski Pentagon istihbarat yetkilisi Rebecca Koffler, Newsweek için kaleme aldığı makalesinde, Washington’un Kiev’e para ve silah pompalayarak Ukrayna'yı bir... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T14:47+0300
2024-05-07T14:47+0300
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Washington'un Kiev'e yaptığı mali ve askeri yardımlarla ilgili gerekçelerinin, vergi mükelleflerinin harcamalarının haklı gösterilmesi için gerekli olduğunun altını çizen Koffler, yazısında, "Putin Avrupa'dan geçip bir NATO ülkesini işgal edeceği, ardından ABD'nin o ülkeyi savunmak zorunda kalacağı" bahanesiyle Ukrayna'ya para ve silah pompalayarak ülkeyi bir başka Afganistan'a dönüştürüyorlar" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Batılı yetkililerin sözlerinin aksine,askeri operasyonu Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemek ve Rusya'nın yüzyıllardır güvenliği için güvendiği tampon bölgeyi korumak için başlattığını vurgulayan Koffler, dünyadaki aklı başında hiçbir komutanın düşman bir ittifakın sınırlarına doğru yayılmasına izin veremeyeceğinin altını çizdi.ABD başta olmak üzere Batılı yetkililerin konuşmalarında ‘Rusya’nın Avrupa veya NATO ülkesine saldıracağı’ ifadelerini kullanarak korku tellallığı yaptığına değinen Koffler, “Böyle bir pozisyon sadece Batı askeri makinesinin vergi mükelleflerine harcamalarını haklı gösterebilmesi için gerekli, daha fazlası için değil. Ancak ne Putin'in konuşmalarında ne de Rusya'nın temel stratejik belgelerinde ülkeyi NATO ile ‘bütünleştirme’ niyeti dile getirilmemiştir” diye konuştu.Koffler, CIA'de çalıştığı süre boyunca en gizli istihbarata erişebildiğini ve bunların arasında Putin'in eski Sovyet ülkelerinin ötesinde Avrupa'ya yönelik planları olduğuna dair tek bir teyit bile olmadığına dikkat çektiği makalesini şu şekilde sürdürdü:Koffler, bazı yetkililerin kaynak veya herhangi bir kanıt göstermeden Rus tehdidiyle ilgili sarf ettiği açıklamaların arkasında savunma harcamalarının artırılmasıyla sağlanacak emeller olduğunu ima ettiği sözlerini, “Eğer Rusya’nın NATO ülkesine saldıracağına dair elle tutulabilir kanıtlanmış bir veri olsaydı, Washington Post ve New York Times bunu uzun zaman önce yazardı” diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-uzmandan-nukleer-tatbikat-ile-ilgili-degerlendirme-bati-icin-bedeli-agir-olacak-1083543712.html
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abd, newsweek, ukrayna, afganistan, vladimir putin, nato, beyaz saray, washington dc
abd, newsweek, ukrayna, afganistan, vladimir putin, nato, beyaz saray, washington dc

'Batı'nın Putin'in NATO'yu işgal edeceği yönündeki korku tellallığına inanmayın'

14:47 07.05.2024
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Eski Pentagon istihbarat yetkilisi Rebecca Koffler, Newsweek için kaleme aldığı makalesinde, Washington’un Kiev’e para ve silah pompalayarak Ukrayna'yı bir başka Afganistan'a dönüştürdüğünü vurgularken, Batı’nın Rusya’nın NATO ülkesine saldıracağı ile ilgili korku tellallığının nedenlerini sıraladı.
Washington'un Kiev'e yaptığı mali ve askeri yardımlarla ilgili gerekçelerinin, vergi mükelleflerinin harcamalarının haklı gösterilmesi için gerekli olduğunun altını çizen Koffler, yazısında, "Putin Avrupa'dan geçip bir NATO ülkesini işgal edeceği, ardından ABD'nin o ülkeyi savunmak zorunda kalacağı" bahanesiyle Ukrayna'ya para ve silah pompalayarak ülkeyi bir başka Afganistan'a dönüştürüyorlar" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Batılı yetkililerin sözlerinin aksine,askeri operasyonu Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemek ve Rusya'nın yüzyıllardır güvenliği için güvendiği tampon bölgeyi korumak için başlattığını vurgulayan Koffler, dünyadaki aklı başında hiçbir komutanın düşman bir ittifakın sınırlarına doğru yayılmasına izin veremeyeceğinin altını çizdi.
ABD başta olmak üzere Batılı yetkililerin konuşmalarında ‘Rusya’nın Avrupa veya NATO ülkesine saldıracağı’ ifadelerini kullanarak korku tellallığı yaptığına değinen Koffler, “Böyle bir pozisyon sadece Batı askeri makinesinin vergi mükelleflerine harcamalarını haklı gösterebilmesi için gerekli, daha fazlası için değil. Ancak ne Putin'in konuşmalarında ne de Rusya'nın temel stratejik belgelerinde ülkeyi NATO ile ‘bütünleştirme’ niyeti dile getirilmemiştir” diye konuştu.
Koffler, CIA'de çalıştığı süre boyunca en gizli istihbarata erişebildiğini ve bunların arasında Putin'in eski Sovyet ülkelerinin ötesinde Avrupa'ya yönelik planları olduğuna dair tek bir teyit bile olmadığına dikkat çektiği makalesini şu şekilde sürdürdü:

Hiçbir askeri tatbikat senaryosunda Rusya tampon bölge olarak görmediği bir ülkeye saldırmazken, bu tür senaryolar istihbarat camiasının gizli toplantılarında dahi ele alınmazken, buna rağmen Washington'daki elitler bir başka daimi savaşı finanse etmeye devam etmek istiyorlarsa, anavatanımızda enflasyon yükselirken sıradan Amerikalıları yoksullaştırıyorlarsa, Rusya korkusundan daha akıllıca bir bahane bulmalılar.

Koffler, bazı yetkililerin kaynak veya herhangi bir kanıt göstermeden Rus tehdidiyle ilgili sarf ettiği açıklamaların arkasında savunma harcamalarının artırılmasıyla sağlanacak emeller olduğunu ima ettiği sözlerini, “Eğer Rusya’nın NATO ülkesine saldıracağına dair elle tutulabilir kanıtlanmış bir veri olsaydı, Washington Post ve New York Times bunu uzun zaman önce yazardı” diye tamamladı.
Donbass operasyon giatsint - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
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