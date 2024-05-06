https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-uzmandan-nukleer-tatbikat-ile-ilgili-degerlendirme-bati-icin-bedeli-agir-olacak-1083543712.html
Rus uzmandan ‘Nükleer’ tatbikat ile ilgili değerlendirme: Batı için bedeli ağır olacak
Rus uzmandan ‘Nükleer’ tatbikat ile ilgili değerlendirme: Batı için bedeli ağır olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikat hazırlıkları ile ilgili haberleri değerlendiren Rus askeri... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T19:36+0300
2024-05-06T19:36+0300
2024-05-06T20:33+0300
dünya
nükleer tatbikat
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Başkan Vladimir Putin’in talimatı ile Güney Askeri Bölge’de hava kuvvetleri ve donanmayla ortak tatbikata hazırlanıyor. Tatbikat kapsamında ‘stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanılması’ konularının üzerinde çalışılması planlanıyor.Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde bu zor kararı vermenin nedenlerini ve bu tür tatbikatların özellikleri anlattı.Rus askeri uzman, “İlk neden, ne pahasına olursa olsun Ukrayna’da kazanma arzusunda aşırıya giden Batı’ya bir uyarıdır. Fakat Batı için bunun bedeli ağır olacak. İkinci neden ise stratejik olmayan nükleer cephanelikler de dahil olmak üzere nükleer cephaneliklerimizin düzenli olarak yenilenmiş olması ve şimdi de test edilmesi gerektiğidir. Üçüncüsü de biz uzun süredir stratejik olmayan silahların, yani taktik ve taktik-operasyonel nükleer silahlar kullanımı ile ilgili tatbikat yapmıyoruz” diye konuştu.Leonkov, Rusya’nın nükleer testleri yasaklayan uluslararası anlaşmalara uyması nedeniyle tatbikatın nükleer silahlar patlatılmadan gerçekleştirileceğini vurguladı:“Rusya, Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması’na ilişkin onayını geri çekmesine rağmen, anlaşmadan çekilmedi ve ona bağlı kalmaya devam ediyor. Anlaşmaya göre nükleer testler, karada, suda, su altında, havada ve yakın uzayda olmak üzere tüm ortamlarda yasaktır. Bu nedenle söz konusu tatbikat nükleer silah patlatılmadan gerçekleştirilecek, ancak özel savaş başlığı yani termonükleer yük taşıyabilen silahlarla gerçekleştirilecek.”İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun Moskova’nın son yıllarda bu türden onlarca tatbikat yaptığı iddiasının doğru olmadığına dikkat çeken Leonkov, “İtalya temsilcisi karıştırıyor. Rusya taktik değil stratejik nükleer kuvvetleri ile onlarca tatbikat gerçekleştirdi. Stratejik birimlerimiz, özel askeri operasyon başlamadan önce uygulamaya koyduğumuz özel teyakkuzdadır” diye konuştu.Rus askeri uzman, birçok Batılı siyasetçinin silahlar konusunu genel olarak ciddiye almadığını ve o konuda dar görüşlü davrandığını belirtti:Rusya’nın bu kararı Batılı ülkelerin söylemlerindeki değişime bağlı olarak aldığına dikkat çeken Leonkov, “Batı’dan gelen tehditlerin niteliği değişiyor. Daha önce çatışma yerel, bölgesel iken şimdi kıtasal hale geliyor. Fransa, Ukrayna’ya resmen asker göndermeyi planladığını duyurdu. Ayrıca Fransız Yabancı Lejyon birimlerinin şimdiden Slavyansk ve Çasov Yar yakınlarında savaştığına dair teyitler mevcut. Ve bu, NATO ülkelerinden birinin askeri çatışmaya doğrudan müdahalesinden başka bir şey değil” vurgusunu yaptı.Leonkov, Rusya’nın Batı’ya her türlü provokasyona sert karşılık vermeye hazır olduğunu göstereceğine ve muhtemelen sesini duyuracağına olan güvenini dile getirerek, şöyle konuştu:
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nükleer tatbikat, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, aleksey leonkov, arsenal oteçestva
nükleer tatbikat, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, aleksey leonkov, arsenal oteçestva
Rus uzmandan ‘Nükleer’ tatbikat ile ilgili değerlendirme: Batı için bedeli ağır olacak
19:36 06.05.2024 (güncellendi: 20:33 06.05.2024)
Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikat hazırlıkları ile ilgili haberleri değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, tatbikatın Ukrayna’da kazanma arzusunda aşırıya giden Batı’ya bir uyarı olduğunu vurguladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Başkan Vladimir Putin’in talimatı ile Güney Askeri Bölge’de hava kuvvetleri ve donanmayla ortak tatbikata hazırlanıyor. Tatbikat kapsamında ‘stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanılması’ konularının üzerinde çalışılması planlanıyor.
Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde bu zor kararı vermenin nedenlerini ve bu tür tatbikatların özellikleri anlattı.
Rus askeri uzman, “İlk neden, ne pahasına olursa olsun Ukrayna’da kazanma arzusunda aşırıya giden Batı’ya bir uyarıdır. Fakat Batı için bunun bedeli ağır olacak. İkinci neden ise stratejik olmayan nükleer cephanelikler de dahil olmak üzere nükleer cephaneliklerimizin düzenli olarak yenilenmiş olması ve şimdi de test edilmesi gerektiğidir. Üçüncüsü de biz uzun süredir stratejik olmayan silahların, yani taktik ve taktik-operasyonel nükleer silahlar kullanımı ile ilgili tatbikat yapmıyoruz” diye konuştu.
Leonkov, Rusya’nın nükleer testleri yasaklayan uluslararası anlaşmalara uyması nedeniyle tatbikatın nükleer silahlar patlatılmadan gerçekleştirileceğini vurguladı:
“Rusya, Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması’na ilişkin onayını geri çekmesine rağmen, anlaşmadan çekilmedi ve ona bağlı kalmaya devam ediyor. Anlaşmaya göre nükleer testler, karada, suda, su altında, havada ve yakın uzayda olmak üzere tüm ortamlarda yasaktır. Bu nedenle söz konusu tatbikat nükleer silah patlatılmadan gerçekleştirilecek, ancak özel savaş başlığı yani termonükleer yük taşıyabilen silahlarla gerçekleştirilecek.”
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun Moskova’nın son yıllarda bu türden onlarca tatbikat yaptığı iddiasının doğru olmadığına dikkat çeken Leonkov, “İtalya temsilcisi karıştırıyor. Rusya taktik değil stratejik nükleer kuvvetleri ile onlarca tatbikat gerçekleştirdi. Stratejik birimlerimiz, özel askeri operasyon başlamadan önce uygulamaya koyduğumuz özel teyakkuzdadır” diye konuştu.
Rus askeri uzman, birçok Batılı siyasetçinin silahlar konusunu genel olarak ciddiye almadığını ve o konuda dar görüşlü davrandığını belirtti:
“Görünüşe göre Batı’da ‘Nükleer Silahların Kullanımı Alanında Politikanın Temelleri’ başlıklı belge dikkatlice okunmadı. Orada bizim nükleer silah kullanmamıza yol açabilecek nükleer olmayan silahlarla ilgili bir madde mevcut. Eğer bu maddeyi dikkatli okumuş olsalardı, bizi asker göndermekle, silah, hatta taktik nükleer silah tedariki tehdit etmeden önce muhtemelen on kez düşünürlerdi. Onların Ukrayna’ya teslim etmek istedikleri F-16’nın taktik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olduğunu hatırlatayım. Ve bu hava hedefini tespit edecek radar, bu uçağın nükleer silah taşıyıp taşımadığını ayırt etmeyecek; bu nedenle Rusya elbette onu düşürecek.”
Rusya’nın bu kararı Batılı ülkelerin söylemlerindeki değişime bağlı olarak aldığına dikkat çeken Leonkov, “Batı’dan gelen tehditlerin niteliği değişiyor. Daha önce çatışma yerel, bölgesel iken şimdi kıtasal hale geliyor. Fransa, Ukrayna’ya resmen asker göndermeyi planladığını duyurdu. Ayrıca Fransız Yabancı Lejyon birimlerinin şimdiden Slavyansk ve Çasov Yar yakınlarında savaştığına dair teyitler mevcut. Ve bu, NATO ülkelerinden birinin askeri çatışmaya doğrudan müdahalesinden başka bir şey değil” vurgusunu yaptı.
Leonkov, Rusya’nın Batı’ya her türlü provokasyona sert karşılık vermeye hazır olduğunu göstereceğine ve muhtemelen sesini duyuracağına olan güvenini dile getirerek, şöyle konuştu:
“Rusya, profesyonel Fransız askerlerin bizim askerlerimizi öldürmeye çalışmasını eli kolu bağlı olarak izlemeyecek. Başkan bu nedenle Batı’ya çok sert karlılık verebileceğimizi göstermemiz için böyle bir talimat verdi. Ve ilginç bir nüans var: Başkan daha önce bu silahları Ukrayna topraklarında kullanmayacağımızı söylemişti. Bu bizi basit bir soruya yönlendiriyor, eğer bu silah kullanılırsa nereye doğru uçacak? Soru retoriktir ve cevap gerektirmiyor. Batı’da iktidarda olup siyasi popülizmle değil de ciddi biçimde siyasetle meşgul olan çok az insan kaldı, bu kişilerin sayısı az, fakatbizi duyacaklarını düşünüyorum.”