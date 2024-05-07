https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/baklagillerin-kralicesi-olarak-bilinen-cicegi-koparmanin-cezasi-387-bin-lira--1083566311.html
Baklagillerin kraliçesi olarak bilinen çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira
Baklagillerin kraliçesi olarak bilinen çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen ‘Eber Sarısı’ çiçeğinin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T13:16+0300
2024-05-07T13:16+0300
2024-05-07T13:33+0300
türkiye
baklagil
baklagiller
çiçek
meyve
akşehir
göl
jandarma
ceza
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü kıyısında yetişen Türkiye'nin en nadir bitki türlerinden biri olan 'Eber Sarısı'nın korunması için jandarma ekipleri devriye gezmeye başladı. Bu yıl çiçek açan Eber Sarısı, eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bitkinin korunması için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda yapılan açıklamada, çiçeği koparmanın cezasının bu yıl 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.'Baklagillerin kraliçesi'Eber Sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen endemik bir bitki türü olarak biliniyor. Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan bu bitki, eşsiz güzelliği ve sağlık açısından önemli özellikleriyle biliniyor. Antioksidan ve antimikrobiyal bileşenler içeren Eber Sarısı, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu ve dünya üzerinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak önemli bir genetik kaynak olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/fahis-fiyat-artisi-yapanlara-61-milyon-lira-ceza-1083527521.html
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baklagil, baklagiller, çiçek, meyve, akşehir, göl, jandarma, ceza
baklagil, baklagiller, çiçek, meyve, akşehir, göl, jandarma, ceza
Baklagillerin kraliçesi olarak bilinen çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira
13:16 07.05.2024 (güncellendi: 13:33 07.05.2024)
Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen ‘Eber Sarısı’ çiçeğinin koparmanın cezasının ise bu yıl 387 bin 141 TL olarak belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü kıyısında yetişen Türkiye'nin en nadir bitki türlerinden biri olan 'Eber Sarısı'nın korunması için jandarma ekipleri devriye gezmeye başladı. Bu yıl çiçek açan Eber Sarısı, eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bitkinin korunması için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda yapılan açıklamada, çiçeği koparmanın cezasının bu yıl 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.
'Baklagillerin kraliçesi'
Eber Sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen endemik bir bitki türü olarak biliniyor.
Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan bu bitki, eşsiz güzelliği ve sağlık açısından önemli özellikleriyle biliniyor. Antioksidan ve antimikrobiyal bileşenler içeren Eber Sarısı, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu ve dünya üzerinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak önemli bir genetik kaynak olarak kabul ediliyor.