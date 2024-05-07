https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/baklagillerin-kralicesi-olarak-bilinen-cicegi-koparmanin-cezasi-387-bin-lira--1083566311.html

Baklagillerin kraliçesi olarak bilinen çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira

Baklagillerin kraliçesi olarak bilinen çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen ‘Eber Sarısı’ çiçeğinin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T13:16+0300

2024-05-07T13:16+0300

2024-05-07T13:33+0300

türkiye

baklagil

baklagiller

çiçek

meyve

akşehir

göl

jandarma

ceza

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü kıyısında yetişen Türkiye'nin en nadir bitki türlerinden biri olan 'Eber Sarısı'nın korunması için jandarma ekipleri devriye gezmeye başladı. Bu yıl çiçek açan Eber Sarısı, eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bitkinin korunması için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda yapılan açıklamada, çiçeği koparmanın cezasının bu yıl 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.'Baklagillerin kraliçesi'Eber Sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen endemik bir bitki türü olarak biliniyor. Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan bu bitki, eşsiz güzelliği ve sağlık açısından önemli özellikleriyle biliniyor. Antioksidan ve antimikrobiyal bileşenler içeren Eber Sarısı, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu ve dünya üzerinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak önemli bir genetik kaynak olarak kabul ediliyor.

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