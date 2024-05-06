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Fahiş fiyat artışı yapanlara 61 milyon lira ceza
Fahiş fiyat artışı yapanlara 61 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T12:18+0300
2024-05-06T12:18+0300
ekonomi
denetim
ticaret bakanlığı
fahiş fiyat
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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.2023'te 355,8 milyon lira ceza uygulandıFahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında Bakanlıkça gerekli idari tedbirin alınmasına devam edilecek.
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denetim, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat
denetim, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat

Fahiş fiyat artışı yapanlara 61 milyon lira ceza

12:18 06.05.2024
© AATicaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı
Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AA
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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.
Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.
Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

2023'te 355,8 milyon lira ceza uygulandı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.
Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında Bakanlıkça gerekli idari tedbirin alınmasına devam edilecek.
TBMM Genel Kurulu, İsveç oylaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
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Kanun teklifi TBMM'de: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırılıyor
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