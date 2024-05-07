https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/bakan-tekinde-ogrenci-tarafindan-oldurulen-okul-muduru-icin-bassagligi-kararlilikla-surdurecegiz-1083586369.html
Bakan Tekin'de öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü için başsağlığı: 'Kararlılıkla sürdüreceğiz'
Bakan Tekin'de öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü için başsağlığı: 'Kararlılıkla sürdüreceğiz'
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İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından lisen müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesiyle ilgili başsağlığı dileyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Eğitim... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T23:51+0300
2024-05-07T23:51+0300
2024-05-07T23:51+0300
türkiye
yusuf tekin
başsağlığı
okul müdürü
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ogrenci-tarafindan-vurulan-okul-muduru-hayatini-kaybetti-1083584529.html
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yusuf tekin, başsağlığı, okul müdürü
yusuf tekin, başsağlığı, okul müdürü
Bakan Tekin'de öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü için başsağlığı: 'Kararlılıkla sürdüreceğiz'
İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından lisen müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesiyle ilgili başsağlığı dileyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."