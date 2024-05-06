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Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi
Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi
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Abdulkadir Selvi Osman Kavala'ya ilişkin "AİHM kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala'nın durumunu bir kez daha köşesine taşıdı ve şunları yazdı:
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abdulkadir selvi, osman kavala, orhan kavala, kavala operasyonu, türkiye, özgür özel, anayasa, recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi, osman kavala, orhan kavala, kavala operasyonu, türkiye, özgür özel, anayasa, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi

09:45 06.05.2024
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Abdulkadir Selvi Osman Kavala'ya ilişkin "AİHM kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından yaptırım tehdidi ile karşı karşıya olan bir Türkiye" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala'nın durumunu bir kez daha köşesine taşıdı ve şunları yazdı:
"Herkesin şunu iyi anlaması lazım. Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi... AİHM kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından yaptırım tehdidi ile karşı karşıya olan bir Türkiye... Peki bu kime yarar? Bizim Avrupa Konseyi üyeliğimiz sadece 12 Eylül darbesinde askıya alındı. Türkiye’nin Osman Kavala yüzünden Avrupa Konseyi’nde yaptırıma uğraması kime ne fayda sağlar? Türkiye’nin görünümünü nasıl etkiler?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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