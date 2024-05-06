https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdulkadir-selvi-mesele-osman-kavala-meselesi-degil-mesele-turkiye-meselesi-1083521225.html
Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi
Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi
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Abdulkadir Selvi Osman Kavala'ya ilişkin "AİHM kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T09:45+0300
2024-05-06T09:45+0300
2024-05-06T09:45+0300
türkiye
abdulkadir selvi
osman kavala
orhan kavala
kavala operasyonu
türkiye
özgür özel
anayasa
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala'nın durumunu bir kez daha köşesine taşıdı ve şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abdulkadir-selvi-erdogan-ozel-gorusmesine-kavala-dosyasi-damga-vuracak--1083390363.html
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abdulkadir selvi, osman kavala, orhan kavala, kavala operasyonu, türkiye, özgür özel, anayasa, recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi, osman kavala, orhan kavala, kavala operasyonu, türkiye, özgür özel, anayasa, recep tayyip erdoğan
Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi
Abdulkadir Selvi Osman Kavala'ya ilişkin "AİHM kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından yaptırım tehdidi ile karşı karşıya olan bir Türkiye" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala'nın durumunu bir kez daha köşesine taşıdı ve şunları yazdı:
"Herkesin şunu iyi anlaması lazım. Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi... AİHM kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından yaptırım tehdidi ile karşı karşıya olan bir Türkiye... Peki bu kime yarar? Bizim Avrupa Konseyi üyeliğimiz sadece 12 Eylül darbesinde askıya alındı. Türkiye’nin Osman Kavala yüzünden Avrupa Konseyi’nde yaptırıma uğraması kime ne fayda sağlar? Türkiye’nin görünümünü nasıl etkiler?"